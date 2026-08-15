ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ: ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಬೈಕ್!
New RE Continental GT 650 Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ 650 ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : August 15, 2026 at 3:09 PM IST
New RE Continental GT 650 Launched: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ (Royal Enfield) ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಶೈಲಿಯ ‘2026 Continental GT 650’ ಬೈಕ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆಯು ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ₹5,322 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹3,58,427 ರಿಂದ ಟಾಪ್ - ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹3,87,667 ರವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್: ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟು 4 ಆಕರ್ಷಕ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳು.
ಶಾರ್ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕೌಲ್: ಬೈಕಿನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ - ಪೇಂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕೌಲ್ (ಕನ್ಸೋಲ್ ಕವರ್) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕೇಟರ್ಸ್: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳನ್ನು (LED trafficators) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್ - ಸಿ ಪೋರ್ಟ್: ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ - ಔಟ್ ಥೀಮ್ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್-ಔಟ್ ಕಲರ್ ಇಂಜಿನ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ (ಸೈಲೆನ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್-ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯ 'ರಾಕರ್ ರೆಡ್' ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಬಾರಿ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ..
ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ: ರಾಕರ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಜಿನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್-ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ವೀಲ್ಸ್ (ಕಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ) ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಚಾಸಿಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ದೈತ್ಯ ಇಂಜಿನ್: 2026ರ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 648cc ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏರ್ ಹಾಗೂ ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 7,150rpm ನಲ್ಲಿ 47hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,250rpm ನಲ್ಲಿ 52.3Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಾಸಿಸ್: ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಡಬಲ್-ಕ್ರಾಡಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ರೈಡಿಂಗ್ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
1950 ಮತ್ತು 60ರ ದಶಕದ ಮೂಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸೈನ್, ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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