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ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ: ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಬೈಕ್!

New RE Continental GT 650 Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ 650 ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ (Photo Credit: Royal Enfield)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 3:09 PM IST

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New RE Continental GT 650 Launched: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ (Royal Enfield) ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಶೈಲಿಯ ‘2026 Continental GT 650’ ಬೈಕ್​ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಬೆಲೆಯು ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ₹5,322 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹3,58,427 ರಿಂದ ಟಾಪ್ - ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹3,87,667 ರವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್:​ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟು 4 ಆಕರ್ಷಕ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಚರ್‌ಗಳು.

ಶಾರ್ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕೌಲ್: ಬೈಕಿನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ - ಪೇಂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕೌಲ್ (ಕನ್ಸೋಲ್ ಕವರ್) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕೇಟರ್ಸ್: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು (LED trafficators) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್ - ಸಿ ಪೋರ್ಟ್: ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ - ಔಟ್ ಥೀಮ್ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್-ಔಟ್ ಕಲರ್​ ಇಂಜಿನ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ (ಸೈಲೆನ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್-ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯ 'ರಾಕರ್ ರೆಡ್' ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್​: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಬಾರಿ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ..

ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ: ರಾಕರ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗ್ರೇ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಇಂಜಿನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್-ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ವೀಲ್ಸ್ (ಕಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ) ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.

ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಚಾಸಿಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

  • ದೈತ್ಯ ಇಂಜಿನ್: 2026ರ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 648cc ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏರ್ ಹಾಗೂ ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 7,150rpm ನಲ್ಲಿ 47hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,250rpm ನಲ್ಲಿ 52.3Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್: ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಾಸಿಸ್: ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಡಬಲ್-ಕ್ರಾಡಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ರೈಡಿಂಗ್ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1950 ಮತ್ತು 60ರ ದಶಕದ ಮೂಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸೈನ್​, ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

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