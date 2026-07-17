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ಬುಲೆಟ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​!: ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350!

Royal Enfield Classic 350 Launched: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್‌ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

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ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 (Photo Credit: Royal Enfield)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 7:53 AM IST

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Royal Enfield Classic 350 Launched: ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ರೆಟ್ರೊ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಅನ್ನು ಹೊಸ ರೈಡರ್ ​ -ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ರ ಹೊಸ 2026 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸವಾರಿ: ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಎಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಪರಿಚಯ. ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ನಗರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸವಾರರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಸುಗಮ ಗೇರ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಡೌನ್‌ಶಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಲ್​ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲಭ್ಯ: ಲಾಂಗ್​ ಡ್ರೈವರ್​ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ USB ಟೈಪ್-C ಫಾಸ್ಟ್-ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗಾಗಿ Google Maps ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್​: ಫೀಚರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೈಕ್‌ನ ಎಂಜಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ರಿಫೈನ್ಡ್​ 349cc J-ಸೀರಿಸ್​ನ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 20.2 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 27 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್​ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು "ಡುಗು-ಡುಗು" ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀ-ಶೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 13 - ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 195 ಕೆಜಿ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ರೂಪಾಂತರಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ₹1.95 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹2.24 ಲಕ್ಷ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಬೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS 'ರೆಡ್ಡಿಚ್ ರೆಡ್' ರೂಪಾಂತರದ (₹1.87 ಲಕ್ಷ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾಲ್ಸಿಯಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಜೋಧ್‌ಪುರ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಂಡಾ CB350 ಮತ್ತು ಜಾವಾ 42 ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್, ಟೈಪ್-ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಹೋಂಡಾ CB350, ಜಾವಾ 42, ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಂಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ 400 ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

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