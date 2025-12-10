ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಇದರ ಟೀಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
2026 Mg Hector Facelift: 2026ರ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.
Published : December 10, 2025 at 10:30 AM IST
2026 Mg Hector Facelift: JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ 2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ MG ಹೆಕ್ಟರ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ SUV ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಥಾನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. JSW ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ MG ಮೋಟಾರ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ನಂತರ ಇದು SUV ಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ.
MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ MG ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್: ಟೀಸರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರು ಏನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಬಂಪರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಾಸಿಯಾ, ರೀಡಿಸೈನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು MG ಹೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ LED ಸೆಟಪ್ ಸೇರಿವೆ.
2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: 2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಕ್ ಸೂಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ-ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಪವರ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ADAS ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಹೆಕ್ಟರ್ SUV ಅನ್ನು ಎರಡು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್ 141 bhp, 250 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ CVT ಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 167 bhp, 350 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
