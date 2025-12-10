ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌: ಇದರ ಟೀಸರ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

2026 Mg Hector Facelift: 2026ರ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.

MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ (Photo Credit- MG Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
2026 Mg Hector Facelift: JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ 2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ MG ಹೆಕ್ಟರ್‌ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮಾಡಿದೆ. MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ SUV ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಥಾನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. JSW ಗ್ರೂಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ MG ಮೋಟಾರ್‌ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ನಂತರ ಇದು SUV ಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆಗಿದೆ.

MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ MG ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್​: ಟೀಸರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯೂಲ್ಸ್​ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರು ಏನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೋಲ್ಡ್​ ಲುಕ್​ಗಾಗಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಬಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಫಾಸಿಯಾ, ರೀಡಿಸೈನ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು MG ಹೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ LED ಸೆಟಪ್ ಸೇರಿವೆ.

2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್​, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: 2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಕ್ ಸೂಟ್​ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ-ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ರಿಯರ್​ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸೇರಿವೆ.

ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಪವರ್ಡ್​ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಟೆಕ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ADAS ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಹೆಕ್ಟರ್ SUV ಅನ್ನು ಎರಡು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್​ 141 bhp, 250 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ CVT ಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 167 bhp, 350 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

