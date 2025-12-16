ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್! ಏನೆಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?
2026 Mg Hector Facelift Launched: JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Published : December 16, 2025 at 8:08 AM IST
2026 Mg Hector Facelift Launched: ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ದಿಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 11.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ರೂ. 19.49 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ (6, 7-ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು) ರೂ. 17.29 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಔರಾ ಹೆಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹನಿಕಾಂಬ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಔರಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳು ಅದರ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಹೊಸ ಔರಾ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟ್ ಬಂಪರ್ಗಳು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕಲರ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲಾಡಾನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಇದು 5-ಸೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಐಸ್ ಗ್ರೇ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು 6/7-ಸೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರಾ ಗ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ 14-ಇಂಚಿನ HD ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು i-SWIPE ಟಚ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಎರಡು ಕೈ-ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್, ರಿಮೋಟ್ AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ಇದು 6-ವೇ ಪವರ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 8-ಕಲರ್ನ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು MG ಯ ಸುಧಾರಿತ i-SMART ಸಂಪರ್ಕಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (70+ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು), ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕೀ, ರಿಮೋಟ್ AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ HD ಕ್ಯಾಮರಾ (ವ್ಹೀಲ್ ವ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ), ABS, EBD, ESP, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ (143 bhp ಪವರ್, 250 Nm ಟಾರ್ಕ್) ಅನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ CVT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ (2.0-ಲೀಟರ್, 170 bhp) ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ (2026) ನಿಗದಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ 84 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ (7 ವರ್ಷಗಳು) 100% ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ 100% ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೆಕ್ಟರ್ MG SHIELD ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 3+3+3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಾರ್ಮಿಕ-ಮುಕ್ತ ಆವರ್ತಕ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಈ ಹೊಸ "2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್" ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ "ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO", "ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್", "ಸಫಾರಿ" ಮತ್ತು "ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್"ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
