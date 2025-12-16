ETV Bharat / technology

ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್! ಏನೆಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

2026 Mg Hector Facelift Launched: JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: MG Motor India)
2026 Mg Hector Facelift Launched: ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ದಿಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 11.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ರೂ. 19.49 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ (6, 7-ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು) ರೂ. 17.29 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಔರಾ ಹೆಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹನಿಕಾಂಬ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಔರಾ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್‌ಗಳು ಅದರ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: MG Motor India)

ಹೊಸ ಔರಾ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟ್ ಬಂಪರ್‌ಗಳು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕಲರ್​ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಲೈಟಿಂಗ್​ ಸೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಟೈಲ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲಾಡಾನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್‌ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಇದು 5-ಸೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಐಸ್ ಗ್ರೇ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು 6/7-ಸೀಟರ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರಾ ಗ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ 14-ಇಂಚಿನ HD ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು i-SWIPE ಟಚ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: MG Motor India)

ಇದು ಎರಡು ಕೈ-ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಅಥವಾ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯ್ಸ್​ ಆರ್ಡರ್, ರಿಮೋಟ್ AC ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಇವೆ.

ಇದು 6-ವೇ ಪವರ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, 8-ಕಲರ್​ನ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು MG ಯ ಸುಧಾರಿತ i-SMART ಸಂಪರ್ಕಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (70+ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು), ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕೀ, ರಿಮೋಟ್ AC ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: MG Motor India)

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ HD ಕ್ಯಾಮರಾ (ವ್ಹೀಲ್ ವ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ), ABS, EBD, ESP, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ (143 bhp ಪವರ್, 250 Nm ಟಾರ್ಕ್) ಅನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ CVT ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ (2.0-ಲೀಟರ್, 170 bhp) ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ (2026) ನಿಗದಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: MG Motor India)

ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ 84 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ (7 ವರ್ಷಗಳು) 100% ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ 100% ಫಂಡಿಂಗ್​ ಇದೆ. ಹೆಕ್ಟರ್ MG SHIELD ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 3+3+3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟಿ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಾರ್ಮಿಕ-ಮುಕ್ತ ಆವರ್ತಕ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಈ ಹೊಸ "2026 MG ಹೆಕ್ಟರ್" ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ "ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO", "ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್", "ಸಫಾರಿ" ಮತ್ತು "ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್"ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

