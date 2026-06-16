ಹೊಸ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಲಗ್ಜುರಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Mercedes Benz S Class Facelift: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಗ್ಜುರಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
Published : June 16, 2026 at 8:44 AM IST
Mercedes Benz S Class Facelift: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಜ್ ಭಾರತೀಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ 2026 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು S450e ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯ.
ಜರ್ಮನ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಡಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಲಾಂಚ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲೈನ್' ₹2.20 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎಡಿಷನ್ AMG ಲೈನ್' ಬೆಲೆ ₹2.38 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಡನ್ ಲುಕ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಭಾಗವು ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಹೊಸ LED ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಐಷಾರಾಮಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಹೊಸ-ಪೀಳಿಗೆಯ MBUX ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವರ್ಧಿತ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು AI-ಚಾಲಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಆಸನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸೌಕರ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ 2026 ರ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರತೀಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್ 450ಇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 3.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು 22kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವು 435 hp ಮತ್ತು 680 Nm ಟಾರ್ಕ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, 9-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ S 450e ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 115 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ 5.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 60kW ವೇಗದ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ WLTP ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು 32.2 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
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