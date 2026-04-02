2026 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನಾವರಣ! ಡಿಸೈನ್​, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

2026 Mercedes Benz GLS Revealed: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಎಲ್​ಎಸ್​ನ (X167) ಮಿಡ್-ಸೈಕಲ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

2026 MERCEDES BENZ GLS FACELIFT 2026 MERCEDES BENZ GLS FEATURES 2026 MERCEDES BENZ GLS ENGINE 2026 MERCEDES BENZ GLS DESIGN
2026 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನಾವರಣ! (Photo Credit- Mercedes-Benz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 2, 2026 at 11:50 AM IST

2026 Mercedes Benz GLS Revealed: ಜರ್ಮನ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ತನ್ನ ಹೊಸ 2026 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLS SUV ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ SUV ಈಗ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ನವೀಕರಿಸಿದ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಫ್ಲಾಟ್-ಪ್ಲೇನ್ V8 ಎಂಜಿನ್, ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್-ಬೇಸ್ಡ್​ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ SUV ಆಡಿ Q7, BMW X7, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ವೋ XC90 ನಂತಹ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನಿದೆ? ಹೊಸ ಜಿಎಲ್​ಎಸ್​ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟವಾದ ಸ್ಟಾರ್​-ಪ್ಯಾಟರ್ನ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಸ್​ಯುವಿಯ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ DRL ಗಳಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್‌ಗೆ ತಾಜಾ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ 22-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 23-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ LED ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಸ್ಟ್ರೀಪ್​ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು SUV ಅಗಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಡಾರ್ಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫಕ್ತೂರ್ ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾ ರೆಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ GLS ಅನ್ನು ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು 350d 4MATIC ಮತ್ತು 450d 4MATIC (ಡೀಸೆಲ್). ಇನ್ನೊಂದು 450 4MATIC ಮತ್ತು 580 4MATIC (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಆಗಿದೆ.

ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು 6-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ಯುರೋ 7 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೊಸ ಫ್ಲಾಟ್-ಪ್ಲೇನ್ V8 ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು 530 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 750 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು 48V ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ISG 2.0) ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪವರ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 9G-TRONIC ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಲೌಡ್-ಬೇಸ್ಡ್​ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಹೊಸ GLS ಕ್ಲೌಡ್-ಬೇಸ್ಡ್​ ಡ್ಯಾಂಪರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ AIRMATIC ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರವು ಇ-ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1,000 ಬಾರಿ ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 5 ರಾಡಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, 10 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, 12 ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು ಹೊಸ MB.OS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಘಟಕಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಂಟೀರಯರ್​​ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ MBUX ಸೂಪರ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್​ ಗ್ಲಾಸ್​ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೂರು 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎರಡು 11.6-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಹನವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

  • ಹೊಸ MBUX ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್
  • ಬಹಳ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು
  • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರ್​, ವುಡ್​ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್​ ಫಿನಿಶ್​
  • ಕನಿಷ್ಠ ಬಟನ್​ ಇರುವ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ
  • ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್

2026 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLS ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್​: ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ GLS ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ವಾಹನವು ಆಡಿ Q7, BMW X7 ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. GLS ಜೊತೆಗೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ GLE ಮತ್ತು GLE ಕೂಪೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

TAGGED:

2026 MERCEDES BENZ GLS FACELIFT
2026 MERCEDES BENZ GLS FEATURES
2026 MERCEDES BENZ GLS ENGINE
2026 MERCEDES BENZ GLS DESIGN
2026 MERCEDES BENZ GLS REVEALED

