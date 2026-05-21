ಎಎಂಜಿ ಜಿಟಿ 4-ಡೋರ್ ಕೂಪೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್: ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 700 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 2026 ಜಿಟಿ 4-ಡೋರ್ ಕೂಪೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : May 21, 2026 at 1:49 PM IST
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ತನ್ನ ಹೊಸ 2026 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಜಿಟಿ 4-ಡೋರ್ ಕೂಪೆಯನ್ನು (Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಎಎಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿ8 ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಹೊಸ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಎಎಂಜಿ ಜಿಟಿ 4-ಡೋರ್ ಕೂಪೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಎಎಂಜಿ.ಇಎ' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ ಹೊಸ, ಹಗುರವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಮೂರು-ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪವರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 'ಜಿಟಿ 63' ಮಾದರಿಯು 1,169 ಎಚ್ಪಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, 'ಜಿಟಿ 55' ರೂಪಾಂತರವು ದೃಢವಾದ 816 ಎಚ್ಪಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ತರಹದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಜಿಟಿ 63 ಕೇವಲ 2.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಹೈಪರ್ಕಾರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದು 600kW DC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 800V ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೇವಲ 11 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10 ರಿಂದ ಶೇ 80ರ ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ GT 55 ರೂಪಾಂತರವು WLTP ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದರೂ 2026ರ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-AMG GT 4-ಡೋರ್ ಕೂಪೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-AMGಯ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮಾದರಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗವು AMGಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ (DRL ಗಳು) ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಅಂಶವು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಾನೆಟ್ನ ಭಾವನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಟರ್ಬೈನ್-ಪ್ರೇರಿತ ವೃತ್ತಾಕಾರದ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಕಾರಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಈ ವಾಹನದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಾರನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: ನೀವು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಬೃಹತ್ ಗಾಜಿನ ಫಲಕದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದು 10.2-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 14-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಾಲಕನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವಾಗ ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಮೂರು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರೋಟರಿ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 'AMG ರೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಾಲಕನು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಚಾಲನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋನ್ನಂತಹ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸೀಟ್ಸ್, ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕಾರು ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
"ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಕಾರು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ AMG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಚಾಲನಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು V8ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ." ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-AMG
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬರಲಿದೆಯೇ?: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ (AMG GT 63 S E ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಂತಹ) ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ₹3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಈ ಹೊಸ ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ AMG GT 4-ಡೋರ್ ಕೂಪೆಯನ್ನು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕಂಪನಿಯು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟಕವಾಗಿ (CBU ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ) ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಓದಿ: ಕಿಮೀಗೆ ರೂ.8: 10,000 ಇವಿ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಗ್ಗೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!