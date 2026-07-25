ETV Bharat / technology

ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್​, ಗುಡ್​ ಲುಕ್​!: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​ ಆಯ್ತು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್​ಲಿಫ್ಟ್​!

Maruti Suzuki Brezza Facelift Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT PRICE MARUTI BREZZA FACELIFT FEATURES MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT SPECS MARUTI BREZZA FACELIFT ENGINE
ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್​ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 8:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Maruti Suzuki Brezza Facelift Launched: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್​ಯುವಿ 'ಬ್ರೆಝಾ'ದ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾಹನವು ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಟರ್ಬೊ - ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಾರು ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT PRICE MARUTI BREZZA FACELIFT FEATURES MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT SPECS MARUTI BREZZA FACELIFT ENGINE
ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್​ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: Maruti Suzuki)

ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಬಹು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್'ನಂತೆ, ಈ ಕಾರು ಈಗ ಅಂಡರ್-ಬಾಡಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: 2026 ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಬೆಲೆ 7.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದರ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 12.89 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 4 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ, ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್, ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO, ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT PRICE MARUTI BREZZA FACELIFT FEATURES MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT SPECS MARUTI BREZZA FACELIFT ENGINE
ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್​ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: Maruti Suzuki)

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್​: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 110 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 170 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಹ ನೀವು ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು 103 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 139 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರು CNG ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ. ಅಂಡರ್‌ಬಾಡಿ CNG ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಟಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT PRICE MARUTI BREZZA FACELIFT FEATURES MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT SPECS MARUTI BREZZA FACELIFT ENGINE
ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್​ಲಿಫ್ಟ್ (Photo Credit: Maruti Suzuki)

ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಹೀಗಿದೆ: ಕಾರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್​​ಯುವಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ಯಾನಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಂಪರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್-ಆಕಾರದ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಹೇಗಿದೆ?: ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಲೇಔಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೋಮ್-ಲೇಪಿತ ಒಳಗಿನ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್-ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಡೋರ್ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಲಗೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಗ್ಲೋವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್‌ವೆಲ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ಯುವಿ ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಫಿನಿಶ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​, ಲೇದರ್​ ವ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್​ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು IRVM ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಕಾರು 10.1-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊ+ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಿಲ್ಟ್​ ಇನ್​ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 64 - ಕಲರ್​ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟುಗಳು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಲಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವಿವರಗಳು: ನೀವು ಈಗ ಕೇವಲ ₹21,000 ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 4 ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು.

ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್​ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ: ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ, ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ಸೇವಾ ಜಾಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಾಗಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶೋರೂಮ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

5-ಸ್ಟಾರ್​ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್​: ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 2026 ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಭಾರತ್ NCAP ನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2026ಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಝಾ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಿಟ್‌ಗೆ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್-ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲರ್ಟ್, ಸೇಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್​ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ..

ಓದಿ: ಇಂದು ಲಾಂಚ್​ಗೂ ಮುನ್ನವೇ 5 ಸ್ಟಾರ್​ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್​ ಪಡೆದ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ

TAGGED:

MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT PRICE
MARUTI BREZZA FACELIFT FEATURES
MARUTI SUZUKI BREZZA FACELIFT SPECS
MARUTI BREZZA FACELIFT ENGINE
MARUTI BREZZA FACELIFT LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.