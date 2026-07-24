ಇಂದು ಲಾಂಚ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ
Maruti Brezza Facelift Safety Rating: ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5 - ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 10:49 AM IST
Maruti Brezza Facelift Safety Rating: ಮಾರುತಿಯ ಮುಂಬರುವ 2026 ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ, ಬ್ರೆಝಾ ಈಗ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಜೊತೆಗೆ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ: ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 32 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 30.41 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 16 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 14.41 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 16 ರಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಮುಂಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು 'ಉತ್ತಮ' ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದರೆ, ಎದೆಯು 'ಸಾಕಷ್ಟು' ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸೈಡ್ ಪೋಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಡಮ್ಮಿಯ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 'ಉತ್ತಮ' ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಸೈಡ್ - ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
Safety Ratings of MARUTI - BREZZA— Bharat NCAP (@bncapofficial) July 23, 2026
The MARUTI - BREZZA has scored 5-Stars in Adult Occupant Protection (AOP) and 5-Stars in Child Occupant Protection (COP) in the recent Bharat NCAP crash tests.#bharatncap #safetyfirst #safetybeyondregulations #morestarssafercars #drivesafe pic.twitter.com/HUhPjasC84
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ 24 ರಲ್ಲಿ 24 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CRS) ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 12 ರಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 18 ತಿಂಗಳ ಮತ್ತು 3 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಡಮ್ಮಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC), ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (HSA), ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆಂಕಾರೇಜ್ಗಳು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾದ ಬೆಲೆ ₹8.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹13.40 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO, ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್, ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಟೊಯೋಟಾ ಟೈಸರ್, ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ನಂತಹ 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ SUV ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್?: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಬ್ - 4 ಮೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬ್ರೆಝಾದ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಬ್ರೆಝಾ SUV ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳದ ಏಕೈಕ ವಿವರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
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