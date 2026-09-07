ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್! ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾ?
2026 Baleno Facelift Launched: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ 2026 ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್, CNG-AMT, Level 2 ADAS, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 7, 2026 at 8:08 AM IST
2026 Baleno Facelift Launched: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 2026 ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು 6.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಿಡ್-ಲೈಫ್ಸೈಕಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲೆನೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದೆರಡು ಡಿಸೈನ್ ಟ್ವೀಕ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು Z12E 1.2-ಲೀಟರ್ 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜೈರ್ನಲ್ಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಹೊಸ ಬಲೆನೊದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲೋ-ಎಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಲೆನೊ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, ಹಳೆಯ K12N 90hpಗೆ ಗುಡ್ಬೈ: ಹೊಸ 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹಳೆಯ ಬಲೆನೊದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 90hp, 113Nm 1.2-ಲೀಟರ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ K12N ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪೀಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 83hp ಮತ್ತು 112Nm ಮತ್ತು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬಲೆನೊದೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಫಿಟೆಡ್ CNG ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. CNG ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 70hp ಮತ್ತು 102Nmಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೈಲೇಜ್ ಬಾಂಬ್: ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ 23.80kpl ಮತ್ತು AMT 24.77kpl ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಬಲೆನೊ CNG 33.61km/kg ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಲೆನೊ ಹೊರಭಾಗ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಿಲ್ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ADAS ಸೂಟ್ಗಾಗಿ ರಾಡಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಲೋಗೋವನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಿಲ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ LED ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮ್ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್-ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ ಕೂಡ ಹೊಸದು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಮೂರು-ಬ್ಲಾಕ್ DRL ಸಿಗ್ನೇಚರ್, 16-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್-ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಲೆನೊ ಒಳಭಾಗ: ಹೊರಭಾಗದಂತೆ ಒಳಭಾಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಲೇಯರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನಲಾಗ್ ಡಯಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಲರ್ MID ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD) ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ವರ್ಷದ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ Clarion ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್.
Level 2 ADAS, 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, 360 ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹೊಸ ಬಲೆನೊ Level 2 ADAS ಸೂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್-ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಹೈ-ಬೀಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವೆ. ಟೈರ್-ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಕೂಡ ಹೊಸದು. ಇತರೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, EBD ಜೊತೆಗೆ ABS ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಸೇರಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 2026 ಬಲೆನೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್-ವಾರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಲೆನೊ ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್, ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಮತ್ತು ಟೊಯೊಟಾ ಗ್ಲಾಂಝಾ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
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