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ಲಗ್ಜುರಿ ಸೆಡಾನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಪ್ರಿಮಿಯಂ ದರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಸೇಫ್ಟಿ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ? ​

Lexus Hybrid Sedan Launched: ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್, ಲೆಕ್ಸಸ್ ES 350h ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

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ಲಗ್ಜುರಿ ಸೆಡಾನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ! (Photo Credit: Lexus India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 1:46 PM IST

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Lexus ES 350h Hybrid Sedan Launched: ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಡಾನ್ ES 350h ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫ್​ - ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಸಸ್ ES 350h ಇಎಸ್​ ಸೆಡಾನ್‌ನ ಎಂಟನೇ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ES 500e ಗೆ ಸೇರಲಿದೆ.

ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮೊದಲು ES ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು 1989 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಈ ಸೀರಿಸ್​ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ES 350h ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ES 500e ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ - ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

LEXUS ES 350H HYBRID SEDAN LAUNCHED LEXUS ES 350H HYBRID SEDAN PRICE LEXUS ES 350H HYBRID SEDAN FEATURES LEXUS ES 350H HYBRID SEDAN ENGINE
ಲಗ್ಜುರಿ ಸೆಡಾನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ! (Photo Credit: Lexus India)

ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಈ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಡಾನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಾಗುವ 14.0-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ - ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಾರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಸಸ್ ES 350h ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಸೆಲ್ಫ್​ - ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಇದು ಲೆಕ್ಸಸ್‌ನ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸೆಲ್ಫ್​-ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 2.5-ಲೀಟರ್, ಫೋರ್​ - ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಒಟ್ಟು 247 hp ಪವರ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇ-ಸಿವಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ನೀವು ಕಾರಿನ ಇಂಧನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಪ್ರಿ-ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ಲೈವ್ ವೆಹಿಕಲ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್​ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಈ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಸಸ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ರೋಡ್​ಸೈಟ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, 8 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 200,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ವಾರಂಟಿ, ಏಶ್ಯಾರ್ಡ್ ಬೈ- ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಲಕ್ಸರಿ ಕೇರ್ ಸರ್ವೀಸ್​ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಸರಿ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹66.10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹71.80 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).

ಕಾರಿನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಈ ಸೆಡಾನ್ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ 165 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 55 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 115 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾರಿನ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ 80 ಮಿಮೀ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಯಾಮಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಗ್‌ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಆಸನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿ: ಫ್ರಂಟ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಹೊಸ ಸ್ಪಿಂಡಲ್-ಆಕಾರದ, ಬಾಡಿ - ಕಲರ್​ ಫ್ಯಾಸಿಯಾದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ತೆಳ್ಳಗಿನ L-ಆಕಾರದ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ.

ಸೈಡ್​ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್​: ಸೈಡ್​ನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಪೆ ತರಹದ ಇಳಿಜಾರಿನ ರೂಫ್​, ಫ್ಲಶ್ - ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್​-ವೈಡ್​​ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​: 14 - ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು: ಲೆಕ್ಸಸ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಹಿಡನ್ ಸ್ವಿಚ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಈ ಬಟನ್‌ಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೆಡಾನ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್: 'ಐಷಾರಾಮಿ' ರೂಪಾಂತರವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ - ಗುಣಮಟ್ಟದ 'ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್' ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೇನ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್: ಇದು ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಲೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್-ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲರ್ಟ್: ಇವು ಟರ್ನ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತವೆ.

ಡ್ರೈವರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಹೈ ಬೀಮ್: ಚಾಲಕ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡ್ರೈವರ್​ ಮಾನಿಟರ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಹೈ ಬೀಮ್ ಮುಂಬರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಧರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರು ಬಹು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ಸ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

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