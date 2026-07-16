ಲಗ್ಜುರಿ ಸೆಡಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಪ್ರಿಮಿಯಂ ದರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Lexus Hybrid Sedan Launched: ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್, ಲೆಕ್ಸಸ್ ES 350h ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : July 16, 2026 at 1:46 PM IST
Lexus ES 350h Hybrid Sedan Launched: ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಡಾನ್ ES 350h ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ - ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಸಸ್ ES 350h ಇಎಸ್ ಸೆಡಾನ್ನ ಎಂಟನೇ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ES 500e ಗೆ ಸೇರಲಿದೆ.
ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮೊದಲು ES ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು 1989 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಈ ಸೀರಿಸ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ES 350h ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ES 500e ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ - ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಈ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಡಾನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಾಗುವ 14.0-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ - ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಾರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಸಸ್ ES 350h ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಸೆಲ್ಫ್ - ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಇದು ಲೆಕ್ಸಸ್ನ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸೆಲ್ಫ್-ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 2.5-ಲೀಟರ್, ಫೋರ್ - ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಒಟ್ಟು 247 hp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಇ-ಸಿವಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ನೀವು ಕಾರಿನ ಇಂಧನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಪ್ರಿ-ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ಲೈವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಈ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಸಸ್ 5 ವರ್ಷಗಳ ರೋಡ್ಸೈಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, 8 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 200,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವಾರಂಟಿ, ಏಶ್ಯಾರ್ಡ್ ಬೈ- ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಸಸ್ ಲಕ್ಸರಿ ಕೇರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಸರಿ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹66.10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹71.80 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
ಕಾರಿನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಸೆಡಾನ್ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ 165 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 55 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 115 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾರಿನ ವೀಲ್ಬೇಸ್ 80 ಮಿಮೀ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಯಾಮಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಆಸನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿ: ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಹೊಸ ಸ್ಪಿಂಡಲ್-ಆಕಾರದ, ಬಾಡಿ - ಕಲರ್ ಫ್ಯಾಸಿಯಾದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ತೆಳ್ಳಗಿನ L-ಆಕಾರದ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್: ಸೈಡ್ನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಪೆ ತರಹದ ಇಳಿಜಾರಿನ ರೂಫ್, ಫ್ಲಶ್ - ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್-ವೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: 14 - ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಿಡನ್ ಟೆಕ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು: ಲೆಕ್ಸಸ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಹಿಡನ್ ಸ್ವಿಚ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಈ ಬಟನ್ಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೆಡಾನ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್: 'ಐಷಾರಾಮಿ' ರೂಪಾಂತರವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ - ಗುಣಮಟ್ಟದ 'ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್' ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನದ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೇನ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್: ಇದು ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್-ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲರ್ಟ್: ಇವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತವೆ.
ಡ್ರೈವರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೈ ಬೀಮ್: ಚಾಲಕ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಡ್ರೈವರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೈ ಬೀಮ್ ಮುಂಬರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಧರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರು ಬಹು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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