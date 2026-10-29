ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಕೆಟಿಎಂ 200 ಡ್ಯೂಕ್; ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಫರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?
KTM 200 Duke Launched: ಕೆಟಿಎಂ ಕೇವಲ ₹1,552 ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳಿರುವ ಹೊಸ 200 ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 11:50 AM IST
KTM 200 Duke Launched: ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಟಿಎಂ (KTM) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ದೇಶದ ಯುವ ಸವಾರರು ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'KTM 200 Duke' ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರಕಾರ ₹2,07,140 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹1,552 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ '390 ಡ್ಯೂಕ್' ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ 200cc ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೂಸ್ಟ್! ಈ ಲಾಂಚ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ₹10,000 ದಿಂದ ₹15,000 ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಟಿಎಂ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ₹1,552 ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಆಡಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಬದಲಿಗೆ ಸವಾರರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಫೈಟರ್' ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ವ್ಯಾಲ್ಯೂ-ಫಾರ್-ಮನಿ' (Value-for-money) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
- ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!: ಈ ಹೊಸ KTM 200 Duke ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ.
- ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ (Ride-by-Wire): ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬೈಕ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾದ ಥ್ರೊಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್: ಇದು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸವಾರರು ಕ್ಲಚ್ ಬಳಸದೆಯೇ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ (Up) ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ (Down) ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು.
ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ: ಕೆಟಿಎಂ ಬೈಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿವೇಗಕ್ಕೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟಿಎಂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್' (Street) ಮತ್ತು 'ರೇನ್' (Rain) ಎಂಬ ಎರಡು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'ರೇನ್' ಮೋಡ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಇಂಜಿನ್ನ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ (Soften), ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳು ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (TCS) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒದ್ದೆಯಾದ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು 'ಕ್ರಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್' (Crawl Assist) ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೊಟಲ್ ಬಳಸುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸವಾರರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ 'ಡಾರ್ಕ್' ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟಿಎಂ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಆರೆಂಜ್' ಥೀಮ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಬಂದು, ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಆದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ (Liquid Carbon): ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೈಕ್ಗೆ ಕಿಲ್ಲರ್ 'ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್' ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೇ (Slate Grey): ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬೈಕ್ ಎಂಜಿನ್: ಬೈಕ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂದಿನಂತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 199.5cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ DOHC ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 24.7 bhp (25PS) ಪವರ್ ಮತ್ತು 19.3Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 43mm WP USD ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ 320mm ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕೆಟಿಎಂ ಡ್ಯೂಕ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ರಾಜನಾಗಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS200 (Bajaj Pulsar NS200) ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ RTR 200 4V (TVS Apache RTR 200 4V) ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
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