ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೆಟಿಎಂ: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

KTM Launches Two Duke Bikes: ಕೆಟಿಎಂ 200 ಡ್ಯೂಕ್ ಮತ್ತು 250 ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೆಟಿಎಂ (Photo Credit: KTM India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
KTM Launches Two Duke Bikes: ಕೆಟಿಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಡ್ಯೂಕ್ ಸೀರಿಸ್​ನ ಎರಡು ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು ಕೆಟಿಎಂ 200 ಡ್ಯೂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಟಿಎಂ 250 ಡ್ಯೂಕ್. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ KTM 250 ಡ್ಯೂಕ್: KTM 250 ಡ್ಯೂಕ್ ಈಗ ಸ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡೂ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೈಕ್‌ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹2.13 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

248.8cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇದು 30.75 bhp ಮತ್ತು 25 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು WP APEX ಸೆಟಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 43mm ಅಪ್​ಸೈಡ್​ ಡೌನ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಮೊನೊಶಾಕ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು 320mm ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 240mm ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಮಹಾ MT-25, ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 250 ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ KTM 200 ಡ್ಯೂಕ್: KTM 200 ಡ್ಯೂಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಕಲರ್​ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1.93 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು 199.5cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, 24.68 bhp ಮತ್ತು 19.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೈಕ್​ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು WP ಸೆಟಪ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 300mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 230mm ಡಿಸ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS200, ಯಮಹಾ FZ25 ಮತ್ತು TVS ಅಪಾಚೆ RTR 200 4V ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

