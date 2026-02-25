ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೆಟಿಎಂ: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
KTM Launches Two Duke Bikes: ಕೆಟಿಎಂ 200 ಡ್ಯೂಕ್ ಮತ್ತು 250 ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : February 25, 2026 at 10:55 AM IST
KTM Launches Two Duke Bikes: ಕೆಟಿಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಡ್ಯೂಕ್ ಸೀರಿಸ್ನ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು ಕೆಟಿಎಂ 200 ಡ್ಯೂಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಟಿಎಂ 250 ಡ್ಯೂಕ್. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಬೆಲೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ KTM 250 ಡ್ಯೂಕ್: KTM 250 ಡ್ಯೂಕ್ ಈಗ ಸ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡೂ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೈಕ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹2.13 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
248.8cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇದು 30.75 bhp ಮತ್ತು 25 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು WP APEX ಸೆಟಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 43mm ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು 320mm ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 240mm ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಮಹಾ MT-25, ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 250 ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿ ಗಿಕ್ಸರ್ 250 ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ KTM 200 ಡ್ಯೂಕ್: KTM 200 ಡ್ಯೂಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಕಲರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1.93 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು 199.5cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, 24.68 bhp ಮತ್ತು 19.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು WP ಸೆಟಪ್ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 300mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 230mm ಡಿಸ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS200, ಯಮಹಾ FZ25 ಮತ್ತು TVS ಅಪಾಚೆ RTR 200 4V ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
