ETV Bharat / technology

ಹೊಸ ಟ್ರಿಮ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿಯಾ ಸಿರೋಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

New Launch Kia Syros Launched: ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಟ್ರಿಮ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ 2026 ಕಿಯಾ ಸಿರೋಸ್ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಹೊಸ ಟ್ರಿಮ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿಯಾ ಸಿರೋಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ! (Photo Credit- Kia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 8:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New Launch Kia Syros Launched: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ 2026 ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ₹8.39 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳು ₹12.74 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳನ್ನು (HTE, HTE(O), HTK+(O), ಮತ್ತು HTX(O)) ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. HTK+ ಟ್ರಿಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಸೈರೋಸ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 5-ಸ್ಟಾರ್ BNCAP ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್, 30-ಇಂಚಿನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಪೇನ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್‌ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಯುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮುಂಭಾಗದ ಫ್ಯಾಸಿಯಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್, ಬಾಡಿ-ಕಲರ್​ನ ಏರೋ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ಗ್ಲಾಸೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೈ-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಲಾಸ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ರೂಫ್​ ರೈಲ್ಸ್​, ORVM ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ-ಕಲರ್​ ಸೈಡ್ ಗಾರ್ನಿಶ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಪ್​ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ HTX ಮತ್ತು HTX(O) ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 17-ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಿಯಾ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ರೆಡ್, ಐವರಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಐವರಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಸಹ ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಬಿಗ್​ 30-ಇಂಚಿನ ಪನೋರಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಪೇನ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್; ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ರಿಯರ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು 60:40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಮಗ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ SUV ಈಗಾಗಲೇ 5-ಸ್ಟಾರ್ BNCAP ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, OTA ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು Kia ಕನೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ರೂ 12.73 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ MY26 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.39 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಿಮ್‌ಗೆ ರೂ. 15.79 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 1.0L ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 7DCT ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.39 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ 14.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 15.79 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ:

ಪವರ್​ಟ್ರೇನ್​/ಟ್ರೀಮ್​HTEHTE(O)HTK(EX)HTK+HTK+(O)HTXHTK(O)
G1.0 MT ರೂ. 8,39,900ರೂ. 9,19,900ರೂ. 9,79,900ರೂ. 10,73,900ರೂ. 11,99,900--
G1.0 7DCT ---ರೂ. 11,93,900ರೂ. 13,19,900ರೂ. 13,99,900ರೂ. 14,99,900
D1.5 6MT-ರೂ. 9,99,900ರೂ. 10,59,900ರೂ. 11,53,900ರೂ. 12,79,900-
D1.5 6AT---ರೂ. 12,73,900ರೂ. 13,99,900ರೂ. 14,79,900ರೂ. 15,79,900

ಓದಿ: ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಹೊಸ ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.