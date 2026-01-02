ETV Bharat / technology

ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು! ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Kia Seltos India Launched: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು (Photo Credit: kia)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 8:29 AM IST

Kia Seltos India Launched: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಕಿಯಾ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜನವರಿ 2ರಂದು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2026 ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ (ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ) ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹10.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಂತರವಾರು ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ₹25,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​: ಹೊಸ ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಶಾರ್ಪ್​ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್​ಸೈಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಗಲವಾದ ಗ್ರಿಲ್, ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ DRL ಸಿಗ್ನೇಚರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಹೊಸ LED ಟೈಲ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಲೈಟ್ ಬಾರ್‌ನಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಾಹನದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, SUVಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸೈನ್​: ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಈಗ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ (Photo Credit: kia)

ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ:

ಪವರ್​ಟ್ರೈನ್​HTEHTE (O)HTKHTK (O)HTXHTX (A)
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ G1.5 6MT₹10,99,000₹12,09,000₹13,09,000₹14,19,000₹15,59,000₹16,69,000
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ G1.5 IVT ₹13,39,000₹14,39,000₹15,49,000₹16,89,000₹17,99,000
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ G1.5 T-GDI 6iMT ₹12,89,000₹13,89,000₹14,99,000
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ G1.5 T-GDi 7DCT ₹16,29,000₹17,69,000₹18,79,000
1.5l CRDI VGT 6MT₹12,59,000₹13,69,000₹14,69,000₹15,79,000₹17,19,000₹18,29,000
1.5l CRDI VGT 6AT ₹14,99,000₹15,99,000₹17,09,000₹18,49,000₹19,59,000

ಜಿಟಿ-ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ಜಿಟಿಎಕ್ಸ್ / ಎಕ್ಸ್-ಲೈನ್ಜಿಟಿಎಕ್ಸ್ (ಎ) / ಎಕ್ಸ್-ಲೈನ್ (ಎ)
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಿ1.5 ಐವಿಟಿ₹18,39,000 ₹19,49,000
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಿ1.5 ಟಿ-ಜಿಡಿಐ 7ಡಿಸಿಟಿ₹19,19,000₹19,99,000
1.5ಲೀ ಸಿಆರ್‌ಡಿಐ ವಿಜಿಟಿ 6ಎಟಿ₹19,79,000₹19,99,000

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಹಲವಾರು ಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾಪಮಾನ ವಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ), 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೋಸ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS), ಪನೋರಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಕಾರ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ರಿಕ್ಲೈನ್ ​​ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯರ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಆಲ್-ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, EBD ಯೊಂದಿಗೆ ABS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ (Photo Credit: kia)

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್: ಹೊಸ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 113 bhp ಮತ್ತು 144 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಎರಡನೆಯದು 158 bhp ಮತ್ತು 253 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ GDi ಎಂಜಿನ್. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದೆ. NA ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ CVT ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ iMT ಅಥವಾ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, 118bhp ಮತ್ತು 260Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ನ ಅಪ್​ಡ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಶಾರ್ಪ್​ ಲೈನ್ಸ್​, ಮಾರ್ಡನ್​ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ಮೂಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.

