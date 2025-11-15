ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಕವಾಸಕಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್! ಅಬ್ಬೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯೇ?
ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿರುವ ಕವಾಸಕಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 15, 2025 at 1:28 PM IST
2026 Kawasaki Z1100 Launched: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ತನ್ನ "2026 ಕವಾಸಕಿ Z1100" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ Z ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು "Z1000" ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಜನಪ್ರಿಯ "ಕವಾಸಕಿ Z1000" ನ ನವೀಕರಿಸಿದ, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 12,79,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್: ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸುಗೋಮಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶಾರ್ಪ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಲಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ, ರೇಸಿಂಗ್-ಪ್ರೇರಿತ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
2026 ಕವಾಸಕಿ Z1100 ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್: ಈ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಟ್ವಿನ್-ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕರ್ಬ್ ತೂಕ 221 ಕೆಜಿ, ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 815 ಮಿ.ಮೀ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 125 ಮಿ.ಮೀ. ಇದು 17.8 ಕಿ.ಮೀ/ಲೀ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು 17 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹದು.
2026 ಕವಾಸಕಿ Z1100 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕಿದ್ದು, ರೈಡರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಂಜಿನ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಕವಾಟವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ರ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಜರಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ (IMU) ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ABS, ರಿಯರ್ ಲಿಫ್ಟ್-ಆಫ್, ಎಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರೈಡರ್ ಅಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ "ಕವಾಸಕಿ Z1100"ನ ಲಾಂಚಿಂಗ್ 1972 ರಲ್ಲಿ "ಕವಾಸಕಿ Z1" ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಐಕಾನಿಕ್ Z ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
