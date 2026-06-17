ಇ20 ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500! ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯೇ?
Kawasaki Ninja 500 launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನಿಂಜಾ 500 ಬೈಕ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಂಜಿನ್ ಇ20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : June 17, 2026 at 1:56 PM IST
Kawasaki Ninja 500 launched: ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ನಿಂಜಾ 500 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 5.76 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬೈಕ್ E20-ಕಾಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500 ಬೈಕ್ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ. ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಹೊಸ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ವೇ: ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500ಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಂಜಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬೈಕ್ಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಿಂಜಾ 500 ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟ್ವಿನ್-ಪಾಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೇರಿಂಗ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
E20 ಎಂಜಿನ್: ಪವರ್ ಅದೇ 451cc ಪ್ಯಾರಲೆಲ್ ಟ್ವಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಈಗ E20 ಫ್ಯೂಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ 45.4PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 42.6Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸಿಕ್ಸ್-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಂಜಾ 500 ಅನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಉಪಕರಣಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಂಜಾ 500 ಕವಾಸಕಿಯ ರೈಡಿಯಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ LED ಲೈಟಿಂಗ್, USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್-ಆ್ಯಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಸೇರಿವೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ಹಗುರವಾದ ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸೆಬಲ್ ಏರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ನಿಂಜಾ 500 ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲೋಡ್-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ರಿಯರ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 171 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 14-ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವು 785mm ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸವಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ 2026 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಪ್ರಿಲಿಯಾ RS 457 ಮತ್ತು ಇತರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಬೈಕ್ಗಳಂತಹ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
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