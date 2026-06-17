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ಇ20 ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500! ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯೇ?

Kawasaki Ninja 500 launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟೆಡ್​ ನಿಂಜಾ 500 ಬೈಕ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಂಜಿನ್​ ಇ20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.

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ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500 (Photo Credit: Kawasaki India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 1:56 PM IST

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Kawasaki Ninja 500 launched: ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ನಿಂಜಾ 500 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 5.76 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್​ಡೇಟೆಡ್​ ಬೈಕ್ E20-ಕಾಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲರ್​ ಸ್ಕೀಮ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500 ಬೈಕ್ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ. ಅಪ್​ಡೇಟೆಡ್​ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಹೊಸ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್‌ವೇ: ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500ಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಲರ್​ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ನಿಂಜಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಡಲ್‌ವೇಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಬೈಕ್‌ಗೆ ಶಾರ್ಪ್​ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಿಂಜಾ 500 ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟ್ವಿನ್-ಪಾಡ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೇರಿಂಗ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

E20 ಎಂಜಿನ್: ಪವರ್​ ಅದೇ 451cc ಪ್ಯಾರಲೆಲ್​ ಟ್ವಿನ್​ ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಕೂಲ್ಡ್​ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಈಗ E20 ಫ್ಯೂಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್ 45.4PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 42.6Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸಿಕ್ಸ್​-ಸ್ಪೀಡ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಂಜಾ 500 ಅನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಉಪಕರಣಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಂಜಾ 500 ಕವಾಸಕಿಯ ರೈಡಿಯಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ LED ಲೈಟಿಂಗ್, USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್-ಆ್ಯಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಸೇರಿವೆ. ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ಹಗುರವಾದ ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸೆಬಲ್​ ಏರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್​ ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ನಿಂಜಾ 500 ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲೋಡ್-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ರಿಯರ್​ ಮೊನೊಶಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್​ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ 171 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 14-ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವು 785mm ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸವಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅಪ್​ಡೇಟೆಡ್ 2026 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಪ್ರಿಲಿಯಾ RS 457 ಮತ್ತು ಇತರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಟ್ವಿನ್​-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ಬೈಕ್‌ಗಳಂತಹ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

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