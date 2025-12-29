E20 ರೂಲ್ಸ್, ಹೊಸ ಕಲರ್ಸ್: ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್
2026 Kawasaki Ninja 1100sx Launched: ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೈಕ್ 2026 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : December 29, 2025 at 8:43 AM IST
2026 Kawasaki Ninja 1100sx Launched: ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಪೋಲಿಯೊವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 2026ರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ "ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX" 2026 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ. (14.42 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ). ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ನ್ಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್. ಇದು ಬೈಕ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ಎಂಜಿನ್: ನಿಂಜಾ "1100SX" ಅದೇ 1,099cc, ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ 136 hp ಮತ್ತು 113 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಲೈನ್-ನಾಲ್ಕು ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಬೈಕ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು, ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸವಾರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ E20- ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಶೋವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಟೊಕಿಕೊ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABSನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
2026 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಎಡ್ಸ್ ಸೂಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು ರೈನ್, ರೋಡ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಡರ್. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಇವು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಟರ್ವನ್ಶನ್, ಥ್ರೊಟಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಮೋಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಬಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಸವಾರಿ ಸಾಧನಗಳ ಸೂಟ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆರು-ಆಕ್ಸಿಸ್ IMU (ಇನರ್ಶಿಯಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್)ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ 2025 ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 2026 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ಅನ್ನು 2025 ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದರ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ.
ಬೆಲೆ: ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಲೀಟರ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ರೂ.14.42 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ಭಾರತ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್! ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕವಾಸಕಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್