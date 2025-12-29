ETV Bharat / technology

E20 ರೂಲ್ಸ್​, ಹೊಸ ಕಲರ್ಸ್​: ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ ಅಪ್​ಡೇಟೆಡ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಲಾಂಚ್

2026 Kawasaki Ninja 1100sx Launched: ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೈಕ್ 2026 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit- Kawasaki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 29, 2025 at 8:43 AM IST

2026 Kawasaki Ninja 1100sx Launched: ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೊವನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 2026ರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ "ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX" 2026 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ. (14.42 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ). ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ನ್ಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್. ಇದು ಬೈಕ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್​ ಕಲರ್​ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit- Kawasaki India)

ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ಎಂಜಿನ್: ನಿಂಜಾ "1100SX" ಅದೇ 1,099cc, ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ 136 hp ಮತ್ತು 113 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್‌ಲೈನ್-ನಾಲ್ಕು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಬೈಕ್‌ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು, ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸವಾರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ E20- ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಶೋವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಟೊಕಿಕೊ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABSನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

2026 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಎಡ್ಸ್ ಸೂಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು ರೈನ್, ರೋಡ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಡರ್. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಇವು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಇಂಟರ್ವನ್ಶನ್​, ಥ್ರೊಟಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು ಪವರ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಮೋಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್​ಬಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit- Kawasaki India)

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಸವಾರಿ ಸಾಧನಗಳ ಸೂಟ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್‌ಶಿಫ್ಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆರು-ಆಕ್ಸಿಸ್​ IMU (ಇನರ್ಶಿಯಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್)ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ 2025 ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 2026 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ಅನ್ನು 2025 ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದರ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ.

ಬೆಲೆ: ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 1100SX ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಲೀಟರ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ರೂ.14.42 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ಭಾರತ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

