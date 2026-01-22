ETV Bharat / technology

ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್‌ SUV: ₹23.33 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Jeep Meridian Price Updated: ಜೀಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ಕ್ಕೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

2026 ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Jeep India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 11:54 AM IST

Jeep Meridian Price Updated: 2026ರ ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ಮಾದರಿಯ ವರ್ಷದ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮಧ್ಯದ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್​ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ನ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹1.27 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್‌ನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

2026 ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು​:

ವೇರಿಯಂಟ್​ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಹೊಸ ಬೆಲೆವ್ಯತ್ಯಸ
ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಂಟಿ23.33 ಲಕ್ಷ ರೂ.23.33 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಟಿ26.88 ಲಕ್ಷ ರೂ.27.18 ಲಕ್ಷ ರೂ.+30,000 ರೂ.
ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ಲಸ್​ ಎಂಟಿ25.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.25.95 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ಲಸ್​ ಎಟಿ28.74 ಲಕ್ಷ ರೂ.29.04 ಲಕ್ಷ ರೂ.+30,000 ರೂ.
ಲಿಮಿಟೆಡ್ (O) 4x2 ಎಮ್​ಟಿ28.74 ಲಕ್ಷ ರೂ.30.01 ಲಕ್ಷ ರೂ.+1.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಲಿಮಿಟೆಡ್ (O)) 4x2 ಎಟಿ32.48 ಲಕ್ಷ ರೂ.33.75 ಲಕ್ಷ ರೂ.+1.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಲಿಮಿಟೆಡ್ (O) 4x4 ಎಟಿ34.34 ಲಕ್ಷ ರೂ.35.61 ಲಕ್ಷ ರೂ.+1.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಟ್ರೇಲ್ ಎಡಿಷನ್​ ಎಂಟಿ29.12 ಲಕ್ಷ ರೂ.29.12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಟ್ರೇಲ್ ಎಡಿಷನ್​ ಎಟಿ32.86 ಲಕ್ಷ ರೂ.32.86 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 4x2 ಎಟಿ34.34 ಲಕ್ಷ ರೂ.35.61 ಲಕ್ಷ ರೂ.+1.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 4x4 ಎಟಿ36.21 ಲಕ್ಷ ರೂ.37.48 ಲಕ್ಷ ರೂ.+1.27 ಲಕ್ಷ ರೂ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಅನುಸಾರ.
  • ಲಿಮಿಟೆಡ್ (O) ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ₹1.27 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
  • ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹30,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
  • ವಿಶೇಷ ಜೀಪ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

2026 ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ?: ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ. SUV ಈಗ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ. ಓರೆಯಾಗಿಸುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೆಗ್‌ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಚಲನೆಗಾಗಿ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೀಪ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUVಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್, 9-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಲ್ಪೈನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 8 ಪವರ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟುಗಳು (ಚಾಲಕನ ಸೀಟಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ), ಪವರ್ಡ್​ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್​ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ (TPMS), 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹಿಲ್​ ಡಿಸೆಂಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ರೈನ್​-ಸೆನ್ಸಾರ್​ ವೈಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಸೇರಿವೆ.

ಎಂಜಿನ್: ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್​ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್​2-ಲೀಟರ್​ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್
ಪವರ್​170 ಪಿಎಸ್​
ಟಾರ್ಕ್​350 ಎನ್​ಎಮ್​
ಗೇರ್​ಬಾಕ್ಸ್​6-ಸ್ಪೀಡ್​ ಎಂಟಿ, 9-ಸ್ಪೀಡ್​ ಎಟಿ
ಡ್ರೈವ್​ಫ್ರಂಟ್​ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್​, ಆಲ್​ ವೀಲ್​ ಡ್ರೈವ್​

ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಜೀಪ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್, ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ಮತ್ತು MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ MG ಮೆಜೆಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರಬಹುದು.

