ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಇಸುಜು ವಿ - ಕ್ರಾಸ್: ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಿಕ್ - ಅಪ್ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
2026 Isuzu D Max V Cross Launched: 2026ರ ಮಾದರಿಯ ವಿ - ಕ್ರಾಸ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : February 23, 2026 at 10:59 AM IST
2026 Isuzu D Max V Cross Launched: ಇಸುಜು ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್, ವಿ-ಕ್ರಾಸ್ನ 2026 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು 4x2 (ಟು-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಮಾದರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರಕ್ 4x4 (ನಾಲ್ಕು-ಚಕ್ರ ಡ್ರೈವ್) ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್: ಡಿಸೈನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2026 ಮಾದರಿಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಂಪರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಗ್ರಿಲ್ ಈಗ ಹೊಸ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೋವರ್ ಲಿಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಂಪರ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರೂ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಿಂದಿನ 9 - ಇಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ 10.3-ಇಂಚಿನ 'ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್' ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 360 - ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಪವರ್ಫುಲ್ 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಿಕಪ್ನ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಸುಜು V -ಕ್ರಾಸ್ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 1.9-ಲೀಟರ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 161bhp ಮತ್ತು 360Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಶಿಫ್ಟ್-ಆನ್-ದಿ-ಫ್ಲೈ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ 4-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ: ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. 2026 V-ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯು ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC), ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಹೊಸ V-ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲೆ ₹25.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹30.28 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು 4WD MT Z (ಮ್ಯಾನುವಲ್), 4WD MT Z ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ (ಮ್ಯಾನುವಲ್), ಮತ್ತು 4WD AT Z ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ (ಆಟೋಮೆಟಿಕ್). ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಏಳು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
