ಬಡವರ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹುಂಡೈ: ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ i20 ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದ ಕಂಪನಿ!!
2026 Hyundai i20 Launched: 2026ರ ಹುಂಡೈ i20 ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 12:49 PM IST
2026 Hyundai i20 Launched: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದ ರಾಜನಾಗಿರುವ ಹುಂಡೈ ಐ20 ಕಾರು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಐ20 ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ.
ಹುಂಡೈ ಐ20 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಎರಾ (Era) ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 5.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಐ20 ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 6.87 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ ಹುಂಡೈ ಈ ಕಾರನ್ನು ಸುಮಾರು 88 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಜೆಟ್ನೊಳಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ - ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಹುಂಡೈ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್: ಇದರ ಬೆಲೆ ಹಿಂದೆ 6.87 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು 6.74 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮ್ಯಾಗ್ನಾ: ಇದರ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ 7.12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಕೇವಲ 7.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಐ20 ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ. 15,000 ಗೆ 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್ ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು i20 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಹುಂಡೈ i20 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹುಂಡೈ i20 ಈಗ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದೆ. 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವರದಾನದಂತೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಹೊಸ i20 ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
