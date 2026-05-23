27 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್! ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಲಾಂಚ್
2026 Honda City Facelift Launched: ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ 2026 ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : May 23, 2026 at 1:26 PM IST
2026 Honda City Facelift Launched: ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಈಗ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ, ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಟಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ 2026 ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು SV, V, ZX ಮತ್ತು ZX+. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಮುಂಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈಗ ತೆಳುವಾದ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಪಾರ್ಟ್ LED ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ವಾಹನವು ಸ್ಲಿಮ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಐ-ಬ್ರೋ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಹೊಸ LED ಡಿಸೈನ್, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹನಿಕೋಂಬ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೋಂಡಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕಾರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ ಇನ್ಟೆಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಪರ್ನ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರವು ಏರ್ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶವು ಕಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಂಪರ್, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಫಾಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೋಂಡಾ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 16-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಸ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೋಂಡಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನು ಹಳೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀತಿ ಇರದಂತೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಈ ಬಾರಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಂದ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಕಲರ್ ಥೀಮ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಡಾನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಟು-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಸನ್ಶೇಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಲೇನ್ ವಾಚ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ರೇನ್-ಸೆನ್ಸಾರ್ ವೈಪರ್ಗಳು, ಹಿಲ್-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಕ್ಸ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 2026 ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೂನಿಟ್ 121 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 145 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 7-ಸ್ಪೀಡ್ CVT ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿ e:HEV ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಸೈಕಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಗರಿಷ್ಠ 126 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 253 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 27.26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
2026 ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಂತರ ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ):
1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ (MT) ರೂಪಾಂತರಗಳು:
- ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ SV (ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್): ರೂ. 12.00 ಲಕ್ಷಗಳು
- ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ V (ಮಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್): ರೂ. 13.30 ಲಕ್ಷಗಳು
- ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ZX (ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್): ರೂ. 15.26 ಲಕ್ಷಗಳು
- ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ZX+ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡೆಲ್): ರೂ. 16.15 ಲಕ್ಷಗಳು
1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ (CVT) ರೂಪಾಂತರಗಳು:
- ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ V (ಆಟೋಮೆಟಿಕ್): ರೂ. 14.30 ಲಕ್ಷಗಳು
- ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ZX (ಆಟೋಮೆಟಿಕ್): ರೂ. 16.26 ಲಕ್ಷಗಳು
- ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ZX+ (ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ): ರೂ. 17.15 ಲಕ್ಷಗಳು
1.5-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (e:HEV) ರೂಪಾಂತರ:
- ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ZX+ (ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್): ರೂ. 21.00 ಲಕ್ಷಗಳು
