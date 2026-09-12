1.95 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 7 ಸೀರೀಸ್, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, 8K ಥಿಯೇಟರ್, 31.3 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್!!
BMW 7 Series Facelift Launched: ಜರ್ಮನ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸೆಡಾನ್ 2026 ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 7 ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಐ7 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 9:06 AM IST
BMW 7 Series Facelift Launched: ಜರ್ಮನಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ 7 ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐ7 ರ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾರ್ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ 2026 ಮಾಡೆಲ್ 1.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಜರ್ಮನಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಐ7 ಅನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್: ಹೊಸ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 740i ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಐ7 ಇಡ್ರೈವ್50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲೆ 1.95 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಆಗಿದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಐ7 ಎಂ70 ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ ಬೆಲೆ 2.65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 740i ಮತ್ತು ಇಡ್ರೈವ್50 ಕಾರುಗಳು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಂ70 ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವ CBU ಯುನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ S-ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು EQS ಗೆ ನೇರ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್:
- 740i ನಲ್ಲಿ 3.0-ಲೀಟರ್ 6-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟ್ವಿನ್ಪವರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು, 400 hp ಮತ್ತು 540 Nm ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 0-100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು 5.4 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
- ಐ7 ಇಡ್ರೈವ್50 ನಲ್ಲಿ 112.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು 455 hp ಮತ್ತು 660 Nm ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 728 ಕಿಮೀ WLTP ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದ್ದು, ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ 125 ಕಿಮೀ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ - ಇನ್ - ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ.
- ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಐ7 ಎಂ70 ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 680 hp ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ 1,100 Nm ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. 0-100 ಕೇವಲ 3.8 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 250 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ 686 ಕಿಮೀ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಎರಡೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು 250kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 28 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 10-80% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 235 ಕಿಮೀ ಓಡುತ್ತವೆ. 22kW AC ಚಾರ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ 0-100% ಆಗಲು 6 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಉಚಿತ ವಾಲ್ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 7 ಸೀರೀಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್: ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ 7 ಸೀರೀಸ್ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯುನ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ - ವರ್ಗದ ಡಿಸೈನ್ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಐಕಾನಿಕ್ ಗ್ಲೋ ಕಿಡ್ನಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವರೋವ್ಸ್ಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೈ ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬೀಮ್ ನಾನ್-ಡಾಜ್ಲಿಂಗ್ ಹೈ-ಬೀಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡದಾದ ಏರ್ ಇನ್ಟೇಕ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್, ರಿಯರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್, ಶ್ಯಾಡೋಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಟ್ರಿಮ್, ಗಾಢ-ನೀಲಿ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು 20-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಐ7 ಎಂ70 ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಂ-ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಸ್, 21-ಇಂಚಿನ ಎಂ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ವೀಲ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಯರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ-ಅಗಲದ ರಿಯರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಸೇರಿವೆ. ಕಾರಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ರಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಸೆಡಾನ್ನ ಕ್ಲೀನರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 7 ಸೀರೀಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಪನೋರಮಿಕ್ ಐಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಪನೋರಮಿಕ್ ವಿಷನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಾದ್ಯಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎ-ಪಿಲ್ಲರ್ನಿಂದ ಎ-ಪಿಲ್ಲರ್ವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 3ಡಿ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಲಕನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
17.9 - ಇಂಚಿನ ಫ್ರೀ-ಕಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ 7 ಸೀರೀಸ್ 14.6-ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಆಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 31.3-ಇಂಚಿನ 8ಕೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋವರ್ಸ್ & ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಲಾಂಜ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ 43 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ - ಕ್ಲೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೇಡಾರ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೋರ್ಸ್, ಸ್ಕೈ ಲಾಂಜ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್, ಹೀಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಲ್ಟಿ-ಕಾಂಟೂರ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಹೊಳೆಯುವ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಸೇರಿವೆ.
|ಮಾದರಿ
|ಶಕ್ತಿ
|ಟಾರ್ಕ್
|0-100 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ ವೇಗ
|ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ
|ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ಟಿಪಿ)
|ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು 740
|400 ಎಚ್ಪಿ
|540 ಎನ್ಎಂ
|5.4 ಸೆಕೆಂಡು
|250 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ
|ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
|ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಐ7 ಇಡ್ರೈವ್50
|455 ಎಚ್ಪಿ
|660 ಎನ್ಎಂ
|5.5 ಸೆಕೆಂಡು
|210 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ
|728 ಕಿ.ಮೀ
|ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಐ7 ಎಂ70 ಎಕ್ಸ್ಡ್ರೈವ್
|680 ಎಚ್ಪಿ
|1,015 ಎನ್ಎಂ (ಲಾಂಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ / ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1,100 ಎನ್ಎಂ)
|3.8 ಸೆಕೆಂಡು
|250 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ
|686 ಕಿ.ಮೀ
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