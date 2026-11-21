ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಜಾಜ್ ಹೊಸ ಬೈಕ್! ಭರ್ಜರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆದ ಪಲ್ಸರ್ RS200! ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ!
2026 Bajaj Pulsar RS200 Launch: ದೇಶೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ 'ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ RS200' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 2:58 PM IST
2026 Bajaj Pulsar RS200 Launch: ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಫುಲ್-ಫೇರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ 'ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ RS200' (Bajaj Pulsar RS200) ಗೆ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಕಂಪನಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೇಕ್ಓವರ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ 'ಪಲ್ಸರ್ NS200' ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಜಾಜ್, ಈಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 2026ರ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ RS200ಗೂ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಕ್ತಿ: ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ 199.5cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಂಜಿನ್ 24.5 hp ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಬಾಡಿ (Electronic throttle body) ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ 25.5 hp ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ 18.7 Nm ನಷ್ಟೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಬಾಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಈಗ ವಿವಿಧ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು (Ride modes), ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Traction control) ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ (Quickshifter) ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
5-ಇಂಚಿನ TFT ಕನ್ಸೋಲ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತರ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಹೊಸ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲರ್ ಎಲ್ಸಿಡಿ (LCD) ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: ಉತ್ತಮ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ 37mm USD (ಅಪ್ಸೈಡ್-ಡೌನ್) ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಅನುಕೂಲಗಳು: ಸವಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಲಿವರ್ಗಳು (Adjustable levers), ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ (USB Type-C) ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಜಾರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ (Hazard switch) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2026ರ ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಬೈಕ್ ₹1.98 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹17,000 ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೀರೋ ಕರಿಜ್ಮಾ XMR (Hero Karizma XMR - ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹1.86 ಲಕ್ಷ) ಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಕೆಟಿಎಂ ಆರ್ಸಿ 200 (KTM RC 200 - ಬೆಲೆ ₹2.33 ಲಕ್ಷ) ಬೈಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 2026ರ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ RS200 ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ₹17,000 ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ USD ಫೋರ್ಕ್, ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್, ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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