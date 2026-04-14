350 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಬಜಾಜ್ 'ಡೊಮಿನಾರ್ 400': ಈಗ ₹37,000 ಕಡಿತ
Bajaj Dominar 350 Launched: ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 400 ಈಗ 350 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು 35 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : April 14, 2026 at 11:41 AM IST
Bajaj Dominar 350 Launched: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ "ಡೊಮಿನಾರ್ 400" ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾದ 350 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ 350 ಸಿಸಿ ಡೊಮಿನಾರ್ 400 ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 2,03,214 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ)ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಈಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ರೂ. 37,014 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 400 ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ರೀ-ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಜಾಣತನದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 350 ಸಿಸಿ ಟ್ರಯಂಫ್ ಸೀರಿಸ್ಗೂ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡೊಮಿನಾರ್ 400 ರ ಬಾಹ್ಯ ಶೈಲಿಯು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಜಾಜ್ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: ಅವು ಅರೋರಾ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್.
2026 ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 400 ಎಂಜಿನ್ ವಿವರಗಳು: ಹೊಸ 2026 ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 400 ಮಾದರಿಯು ಈಗ 349.13 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 89 ಎಂಎಂ ಬೋರ್ ಮತ್ತು 56.1 ಎಂಎಂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡೊಮಿನಾರ್ನ ಹಿಂದಿನ 373 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 3.9 ಎಂಎಂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ 40.4 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 33.2 ಎನ್ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 1.8 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಡೊಮಿನಾರ್ 400ರ ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದು ಅದರ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ 157 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 193 ಕೆಜಿ ಕರ್ಬ್ ತೂಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈಕ್ ಗಣನೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ ಮತ್ತು 13-ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊನೊಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಸೇರಿವೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
2026 ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 400 ಫೀಚರ್ಸ್: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಫುಲ್-ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಸ್ವಿಚ್ಛಬಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು (ರೋಡ್, ರೈನ್, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್) ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್-ಅಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
