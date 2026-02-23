ಹೈ - ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್; ಹೊಸ ಆಡಿ 'RS5' ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ?
Audi RS5 Revealed: ಆಡಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ 'ಆಡಿ ಆರ್ಎಸ್5' ಕಾರನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಆಡಿ ಆರ್ಎಸ್4 ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ.
Published : February 23, 2026 at 8:13 AM IST
Audi RS5 Revealed: ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ತಯಾರಕ ಆಡಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್ - ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಆಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಡಿ RS4 ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಿ RS5 ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆಡಿ RS5 ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಅವಂತ್ (ಎಸ್ಟೇಟ್) ಬಾಡಿ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ.
ಆಡಿ RS5 ಎಂಜಿನ್: ಹೊಸ ಆಡಿ RS5 ನ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿದೆ. RS ಆಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು VW ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಪಡೆದ 2.9-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V6 ಎಂಜಿನ್, 130 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಆನ್-ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಟ್ಟು 630 bhpಯ ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ-ಮುಕ್ತ (Emission-Free) ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆಡಿ RS4 ಮತ್ತು RS5 ಸಹ 2.9-ಲೀಟರ್ V6 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ RS5 ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಯುರೋ 7 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು, ಅದರ ಎಂಜಿನ್ ಈಗ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಟೆಕ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಮೊದಲೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ದಹನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ NOx ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಇನ್ಟೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೊಸ ವೇರಿಯಬಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಟರ್ಬೊ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ - ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಕೂಲರ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಈಗ 503bhp ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ RS4 ನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 60 bhp ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ 600Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು 174 bhp ಮತ್ತು 460 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಿಕ್ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಅವು 630 bhp ಮತ್ತು 825 Nm ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 3.6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
