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M6 ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ, ಎಂ5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಆಪಲ್

Apple M6 Mac Studio Launched: ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಎಂ6 ಚಿಪ್‌ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಎಂ5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 99,900 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

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ಎಂ6 ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ, ಎಂ5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಆಪಲ್ (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 1:21 PM IST

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Apple M6 Mac Studio Launched: ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಹೊಸ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ವೇಗ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಧನದಲ್ಲೇ ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ ಹೊಸ ಎಂ6 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂ5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಂ5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಪಲ್ ಇದುವರೆಗಿನ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಿಪ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು?: ಎರಡೂ ಯಂತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿಯನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಬಯಸುವ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, 3ಡಿ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಭಾರೀ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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2026 Apple Mac Studio (Image Credit: Apple)

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂ6 ಚಿಪ್‌ನ 2026 ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ 16ಜಿಬಿ RAM ಮತ್ತು 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ 99,900 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದರೆ, ಎಂ5 ಪ್ರೊ ಆವೃತ್ತಿಯು 2,09,900 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂ5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 2,79,900 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದರೆ, ಹೊಸ ಎಂ5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೆಲ್ 6,29,900 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಎಂ3 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಯಂತ್ರಗಳು ಆಪಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2026ರಿಂದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅವುಗಳು ಆಪಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಓಎಸ್ 27 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಎಂ6 ಚಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನಿದೆ?: ಹೊಸತೇನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 2026ರ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿಯ ಎಂ6 ಚಿಪ್‌ಗಳು ಆಪಲ್‌ನ ಮೊದಲ 2-ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು 12-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 12-ಕೋರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್ 16-ಕೋರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಚಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಐ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ ವೈಫೈ 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6 ಮತ್ತು ವೇಗದ ಎಥರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಥಂಡರ್‌ಬೋಲ್ಟ್ 5 ಬದಲಿಗೆ ಥಂಡರ್‌ಬೋಲ್ಟ್ 4 ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಎಂ5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು?: ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮುಖ್ಯ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಎಂ5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಪಲ್‌ನ ಅಲ್ಟ್ರಾಫ್ಯೂಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎರಡು ಎಂ5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಹೊಸ ಕ್ವಾಡ್-ಡೈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 36 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೋರ್‌ಗಳು, 80 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ 1.2 ಟಿಬಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂ5 ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನು 512ಜಿಬಿ ವರೆಗೆ ಮೆಮೊರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ದೊಡ್ಡ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಥಂಡರ್‌ಬೋಲ್ಟ್ 5, ವೈಫೈ 7 ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಎಐ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

2026 MAC MINI
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2026 MAC MINI PRICE
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APPLE M6 MAC STUDIO LAUNCHED

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