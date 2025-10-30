ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Tata Sierra India Launch Date: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ SUV ಆದ ‘2025 ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ’ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 30, 2025 at 8:58 AM IST
Tata Sierra India Launch Date: ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್. ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ SUV "ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು 2020ರ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ "ಸಿಯೆರಾ" ನೇಮ್ಪ್ಲೇಟ್ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದದ್ದು. 2020ರ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ನಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ "ಸಿಯೆರಾ EV" ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇನ್ - ಹೌಸ್ SUV ಅನ್ನು 2025ರ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ನಿಯರ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಿಲ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ICE ಮತ್ತು EV ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು. ICE ಮಾದರಿಯು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರೂ, EV ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ ಗ್ರಿಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 3 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಕೋ-ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಕಾರ್ಯಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಂಜಿನ್: ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಹೈಪರಿಯನ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಚಿತ 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, "ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ" ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು "ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ" ಮತ್ತು "ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ" ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
