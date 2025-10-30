ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Tata Sierra India Launch Date: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ SUV ಆದ ‘2025 ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ’ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಡೇಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ (Photo Credit- Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 8:58 AM IST

1 Min Read
Tata Sierra India Launch Date: ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್. ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ SUV "ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು 2020ರ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ "ಸಿಯೆರಾ" ನೇಮ್​ಪ್ಲೇಟ್​ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದದ್ದು. 2020ರ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ ನಂತರ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ "ಸಿಯೆರಾ EV" ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇನ್ - ಹೌಸ್ SUV ಅನ್ನು 2025ರ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಕೊನೆಯ ನಿಯರ್​-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್​ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಿಲ್‌ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ICE ಮತ್ತು EV ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು. ICE ಮಾದರಿಯು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರೂ, EV ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಾಡಿ-ಕಲರ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್​: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಕೋ-ಡ್ರೈವರ್​ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಕಾರ್ಯಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಂಜಿನ್: ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಟಾಟಾದ ಹೊಸ ಹೈಪರಿಯನ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಚಿತ 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, "ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ" ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು "ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ" ಮತ್ತು "ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ" ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಓದಿ: ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್​ ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಐ ಡ್ರೋನ್​ಗಳು!

