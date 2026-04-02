ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 200ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮರಾ: ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗಿಯಿಡ್ತು ವಿವೋ V70 ಎಫ್ಇ
Vivo V70 FE 5g launched: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿವೋ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ V70 ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ.
Published : April 2, 2026 at 2:07 PM IST
Vivo V70 FE 5g launched: 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 'V70 ಸೀರಿಸ್' ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿವೋ V70 FE ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿವೋ V70 ಮತ್ತು ವಿವೋ V70 ಎಲೈಟ್ ನಂತರ ಇದು ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಇದು ವಿವೋ V70 ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವೋ V70 FE 5G ಬಿಗ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 12GB RAM ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7360 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ವಿವೋ V70 FE 5G ಡ್ಯುಯಲ್-ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 200MP ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ HP5 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, f/1.88 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಔರಾ ಲೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ 1/1.56-ಇಂಚಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ OIS (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 85mm ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಫೋನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
Looks that impress. Deals that slay.— vivo India (@Vivo_India) April 2, 2026
Pre-book the all-new vivo V70 FE and unlock the exclusive offers now.#vivoV70FE #PortraitSoPro #SlayEveryDetail pic.twitter.com/FDxvgz3GwG
ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು 120-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ (FOV) ಹೊಂದಿರುವ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿವೋ 5G ಫೋನ್ AI 30X ಸೂಪರ್ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿವೋ V70 FE f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ನೀರೊಳಗಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗಲೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿವೋ V70 FE 5G ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಒರಿಜಿನ್ OS 6ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7360 ಟರ್ಬೊ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 4nm ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2.5 GHz ವರೆಗೆ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ 990,352 AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧನವು ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Vivo V70 FE 5G 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು 2800x1260 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ Q10+ AMOLED ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 449 PPI ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು 1900 nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, IP68 + IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ ಈ Vivo 5G ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Vivo V70 ಮತ್ತು V70 ಎಲೈಟ್ ಎರಡೂ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದರರ್ಥ V70 FE ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊಬೈಲ್ 16 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಗಳ PCMark ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾನದಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು.
ವಿವೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೊರೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ವಿವೋ V70 FE 90W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನವು ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಮತ್ತು NFCಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿವೋ ಫೋನ್ LPDDR5 RAM ಮತ್ತು UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು 6 ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಹೊಸ ವಿವೋ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವೋ V70 FE ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅವು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬ್ಲೂ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವಿವೋ 5G ಫೋನ್ ₹37,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 8GB RAM ಜೊತೆಗೆ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ₹40,999ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವೋದ 5G ಫೋನ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ₹44,999 ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿವೋ V70 FE ಗಾಗಿ ಮಾರಾಟವು ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನವು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು, ಆಫ್ಲೈನ್ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಮಾರಾಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ₹1,499 ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಜೋಡಿ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಓದಿ: ವೆಟ್ ಟಚ್ ಟೆಕ್ನೊಂದಿಗೆ Redmi A7 Pro ಬಿಡುಗಡೆ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್