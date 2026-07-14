ಭಾರತದ 104 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
Indian Airports Record: ದೇಶದ 104 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈಗ 100% ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
Published : July 14, 2026 at 11:53 AM IST
Indian Airports Record: ಭಾರತದ 104 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈಗ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಾಯುಯಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ 104 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈಗ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನವ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಅದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ 2070ರ ವೇಳೆಗೆ 'ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ' ಗುರಿಯತ್ತ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಅರ್ಥ ಈ 104 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ನಂತಹ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಲಯವು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಯಿತು. ದೆಹಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (DIAL) ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 94 ರಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 2015 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಯಿತು. ನಂತರ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ತನ್ನ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು 88ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಹಸಿರು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನಿವ್ವಳ - ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ವಾಯುಯಾನ ವಲಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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