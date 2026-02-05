10 ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಲ
Semiconductor Project: ದೇಶದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿದ 10 ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಪೈಲಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.
Published : February 5, 2026 at 10:26 AM IST
Semiconductor Project: ಸರ್ಕಾರವು 10 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೈಲಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಜೋಡಣೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ₹76,000 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಸರ್ಕಾರವು 2 ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು 8 ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ₹1.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ CMOS (ಸಿಲಿಕಾನ್) ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 4 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
- 24 ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 16 ಟೇಪ್ಔಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು 13 ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪಡೆದಿವೆ.
- 350 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ EDA ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 65,000 ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಹ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ (ISM) ಅನ್ನು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ISMಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಟಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಘ (NASSCOM) ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು 2024-25ರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಮೋದಿತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು:
- ಮೈಕ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಕ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ₹22,516 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಈ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಸ್ಥಾವರವು DRAM ಮತ್ತು NAND ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 14 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು.
- ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TEPL) ₹91,526 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ತೈವಾನ್ನ PSMC ಯೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ವೇಫರ್ ಆರಂಭಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (WSPM).
- ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TEPL) ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ₹27,120 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 48 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಸಿಜಿ ಪವರ್ & ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ₹7,584 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ರೆನೆಸಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಪಾನ್ನ ರೆನೆಸಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 15.07 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೇನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಟಿಐಎಲ್) ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ₹3,307 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈರ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್-ಆಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಐಎಸ್ಒ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಸ್ಡಿಎನ್ ಬಿಎಚ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಒಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಒಐ) ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ದಿನಕ್ಕೆ 6.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ವಾಮ ಸುಂದರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ (ದೆಹಲಿ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವಿಎಸ್ಐಪಿಎಲ್) ₹3,706 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಚಿನ್ನದ (ಎಯು) ಬಂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡ್ರೈವರ್ ಐಸಿಗಳನ್ನು (ಡಿಡಿಐಸಿ) ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಪ್ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೈವಾನೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಹಾನ್ ಐ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು VSIPL ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 20,000 ವೇಫರ್ಗಳು / ತಿಂಗಳಿಗೆ 36 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿಪ್ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- 3D ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಕ್ (3DGS) ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ₹1,943 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಫ್ಲಿಪ್-ಚಿಪ್ ಬಾಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸೆಮಿ (FCBGA) ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್-ಇನ್-ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (RF SiP), ಆಂಟೆನಾ-ಇನ್-ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್-ಇನ್-ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (AIPSIP), ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್-ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ಪೋಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 3D ಹೆಟಿರೋಜೆರೋಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ (3DHI) ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಂತಹ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು 3DHI ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 5,800 ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 4.20 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,100 ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಸಿಸೆಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ₹2,066 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟಕವನ್ನು SiC ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್-SiC ವೇಫರ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ವೇಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CDIL) ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ₹117 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು MOSFET ಗಳು, IGBT ಗಳು, ಶಾಟ್ಕಿ ಬೈಪಾಸ್ ಡಯೋಡ್ಗಳು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಂತಹ ಹೈ-ಪವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 158.38 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ASIP) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ₹480 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ APACT ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಘಟಕವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 96 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಜಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು.
