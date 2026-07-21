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ದಾಂಡೇಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಪ್‌ಲೈನ್ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣ: ಮಾಲೀಕ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್

ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕುಬೇರ್ ಸುರ್ಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೀರಜ್‌ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಜಿಪ್‌ಲೈನ್ ಲಾಕ್​ ಕಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 5:05 PM IST

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ಕಾರವಾರ: ದಾಂಡೇಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಜಿಪ್‌ಲೈನ್ ತುಂಡಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಯೊಬ್ಬ 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ದ ದಾಂಡೇಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 3 ರಂದು ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲದ ಕುಬೇರ್ ಸುರ್ಪುರ್ (24) ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೊತೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ರಿವರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಜಿಪ್‌ಲೈನ್ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಏಕಾಏಕಿ ತುಂಡಾಗಿ ಕುಬೇರ್ ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸಹೋದರನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ದಾಂಡೇಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ, ಬಳಿಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೀರಜ್‌ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಎರಡೂ ಕೈ, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಮತ್ತು ನರಗಳ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಜರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಈಗ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ದೂರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ ಮಾಲೀಕ ಉಸ್ಮಾನ್ ವಹಾಬ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ವಿರುದ್ಧ BNS ಕಲಂ‌ 289, 125(B), ಸಹಿತ 3(5) BNS 2023 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

UTTARA KANNADA
ದಾಂಡೇಲಿ ಜಿಪ್‌ಲೈನ್ ದುರಂತ
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