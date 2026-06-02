ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್‌ರ‌ನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಬೇಕು: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್

ವೈರಲ್​ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 2, 2026 at 6:58 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್, ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್‌ರ‌ನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಎಸ್​ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಣ ಹಂಚಿದ್ದ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರಲು ಹಣ ಇಲ್ಲದವನ ಬಳಿ‌ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು?. ಎಸ್​ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಮಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೂ ಒಂದೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೂ ಒಂದೇ. ಇಂತಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?. ಇಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಎಐ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಡಿಯೋ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ತಾಯಿ ಕತ್ತು ಸೀಳುವಂತ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಐ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನಬಾರದು ಎಂದರು.

ಆಡಿಯೋ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ: ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಡಿಯೋ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್‌ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.‌

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಎಸ್​ಡಿಪಿಐ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದು ಅವರದ್ದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೋಲಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಅಸಾದುದ್ದಿನ್ ಓವೈಸಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ, ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ?. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಬಿದ್ದ ಅಂತಾ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಜಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೋ ಹಾಗೇ ನಮಗೂ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೇರಿ ಉಳಿದವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬರಲು ಹಣ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.

ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ವಿಚಾರ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ್: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ವಿಚಾರ. ಸಿರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್​ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್‌ರವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇವತ್ತು 64 ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಜನ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತು‌. ಹಣ, ಹೆಂಡ, ಸೀರೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆಂದು ಗೊತ್ತು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಆಡಿಯೋ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಆಗಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿರಾಜ್‌ರವರೇ ಎಐ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ಅವರು ನನಗೇಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಸಿರಾಜ್ ನನಗೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಕಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ?. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವರು ಎಸ್​ಡಿಪಿಐಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅವರು ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

