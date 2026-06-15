ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ; ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ
ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಬೆಂಬಲಿಗರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ನಡೆಸಿದರು.
ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ (ETV Bharat)
Published : June 15, 2026 at 6:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಗರದ ಪಾದರಾಯನಪುರದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಜಮೀರ್ ಪರ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.