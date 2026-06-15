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ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಖಾನ್​ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ; ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ

ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಬೆಂಬಲಿಗರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ನಡೆಸಿದರು.

ZAMEER AHMED KHAN SUPPORTERS MARCH
ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 6:02 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಖಾನ್​ ಅವರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಗರದ ಪಾದರಾಯನಪುರದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಜಮೀರ್​ ಪರ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.

ZAMEER AHMED KHAN SUPPORTERS MARCH
ಡಿಸಿಎಂ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ (ETV Bharat)

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TAGGED:

ZAMEER AHMED KHAN
DCM POST
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ZAMEER AHMED KHAN SUPPORTERS MARCH

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