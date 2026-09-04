ETV Bharat / state

ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ

ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ
ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 4:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಯುವ ದಸರಾ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯಗಾರ, ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುವ ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.

ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ
ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ (ETV Bharat)

ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ಆಗಮನವು ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರ ದಸರಾ ಪೂಜೆಗೆ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ

TAGGED:

ACTOR PRABHU DEV
MYSURU
MYSURU DASARA 2026
ಯುವ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ
YUVA DASARA 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.