ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಯುವ ಪಡೆ ಸಜ್ಜು; ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 7ನೇ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನವ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕಸರತ್ತು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಅ. 8ರ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 5:25 PM IST
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡುಕಲೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ (ರಿ.) ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆಯ ಕೋಟಿ - ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಈ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಓಟಗಾರರ ಕೊರತೆ, ಕೋಣಗಳ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಬದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2011ರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾದ 11 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸಮೀಪದ ಶಿರ್ಲಾಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಓಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿನೂತನ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಓಟಗಾರರನ್ನು ಕಂಬಳ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಶಿಬಿರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಟ್ಕಳದವರೆಗಿನ ನೂರಾರು ಆಸಕ್ತ ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು 123 ಮಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತುದಾರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 72 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ 42 ಮಂದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅರ್ಹ ಯುವಕರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪದವೀಧರರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು, ಐಟಿಐ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಯುವಕರು ಈ ಬಾರಿಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 6.30ರಿಂದ 7.30ರವರೆಗೆ ಯೋಗ ತಜ್ಞ ನವೀನ್ ಅಂಬೂರಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಯುವಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ ಎನ್ಐಎಸ್ (NIS) ಕೋಚ್ಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಶೇಷ ಮೈದಾನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೋಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ, ಕೋಣಗಳ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವಭಾವ, ಕೋಣಗಳ ಆರೈಕೆ, ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬೆತ್ತದ ಬಳಕೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಥಿಯರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಟಗಾರ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಒಡನಾಟ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೋಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಸದೇ, ತಾಲೀಮುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಸಮಾರೋಪದ ವೇಳೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಕಂಬಳದ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲು ಹಸಿರುನಿಶಾನೆ ತೋರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ, ತರಬೇತುದಾರ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಮಾತನಾಡಿ "ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಓಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ನಾವು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆವು. ಇಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಬಹುತೇಕ ಮುಂಚೂಣಿ ಓಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲೇ ಪಳಗಿದವರು. ಈ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ 42 ಮಂದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕಂಬಳ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ - ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು." ಎಂದರು.
ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ, ಅಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜೆಕಾರು ಕಡ್ತಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಯೋಗ, ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು, ಕೋಣಗಳ ಜತೆ ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬೆತ್ತ - ಹಗ್ಗದ ನಿಖರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕೋಣಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಳಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತರಬೇತಿಯ 11 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಾವು 42 ಮಂದಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
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