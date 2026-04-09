ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಯುವಕರಿಂದಲೇ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ
ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 242 ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು.
Published : April 9, 2026 at 12:13 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಮತದಾರರು, ವಿಕಲಚೇತನ ಮತದಾರರು, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ 241-242ರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಮತದಾರರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 18- 19 ವರ್ಷದ 2,204 ಯುವ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಯುವ ಮತದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಯುವ ಮತದಾರೆ ಪುಷ್ಪಾ ಮಾತನಾಡಿ "ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರದೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ಪಿಂಕ್ ಮತಗಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ನೂತನ ಮಾತನಾಡಿ "ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೆ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಮತಗಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು, ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಷ ಪಿಂಕ್, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಯನ ಮಾತನಾಡಿ "ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ, ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪೋಷಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತದಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ" ಎಂದರು.
ವೃದ್ಧರು, ವಿಕಲಚೇತನರಿಂದಲೂ ಮತದಾನ: ವೃದ್ಧರು, ಹಿರಿ ಜೀವಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ವೃದ್ಧರು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದವರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಖಿ ಮತಗಟ್ಟೆ: ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಚುನಾವಣ ಆಯೋಗ ಸಖಿ ಪಿಂಕ್ ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮತಗಟ್ಟೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ, ಪಿಂಕ್ ಬಲೂನ್ಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಟ್ರೈಸಿಕಲ್/ಚಕ್ರದ ಕುರ್ಚಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಲೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತದಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು, ಈ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪಿಂಕ್ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 284 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ 254, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 30 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಯುವ ಮತಗಟ್ಟೆ, ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೂಡ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್: ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 242 ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷಚೇತನ ಹಳದಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪಕ್ಕದ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಸುಧಾ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾಧವ್ ದಂಪತಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
