ಕೊಪ್ಪಳ: ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ

ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಬ್ಬರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಂಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

YOUTH CYCLE YATRA
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

December 26, 2025 at 9:11 PM IST

ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರದ ನವೀನ ಕಡಾರಿ ಎಂಬ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ‘ಬಂಗಾ’ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಇವರ ಸೈಕಲ್ ಪಯಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,500 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಪಂಜಾಬ್​ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪೋರಬಂದರ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್​ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್​ನ ಬಂಗಾಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 18ರಿಂದ 20 ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಠ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನವೀನ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಯಪ್ಪ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಭಾರತ, ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ, ಗಾಂಧಿ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹಳೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 60ರ ವೃದ್ಧನ ಏಕಾಂಗಿ ಭಾರತಯಾತ್ರೆ(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿ): ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರದ್ದು ಕೊಂಚ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಸನದ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ ಅವರು ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಬ್ಬ ಹವ್ಯಾಸಿ. ಇವರದು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ. ಗೌಡರು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸೈಕಲ್​ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಿವಾಹಿತರಾದ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆತಂಕವಾದ, ಬಡತನ-ಸಿರಿತನ, ಅಶಾಂತಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗಾಗಿ ತಾವು ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು, ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 60-70 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕಲ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೋನು ಸೂದ್​ ಅವರಂತಹ ನಟರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಈ ಲಿಂಕ್​ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ: ಹಳೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ 60ರ ವೃದ್ಧನ ಏಕಾಂಗಿ ಭಾರತಯಾತ್ರೆ: ಶಾಂತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ, 6 ಸಿಎಂಗಳ ಭೇಟಿ

CYCLING TO BHAGATSINGH BIRTHPLACE
KOPPAL
ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ
CYCLE YATRA

