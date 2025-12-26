ಕೊಪ್ಪಳ: ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ
ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಬ್ಬರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಂಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರದ ನವೀನ ಕಡಾರಿ ಎಂಬ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ‘ಬಂಗಾ’ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಇವರ ಸೈಕಲ್ ಪಯಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,500 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಪಂಜಾಬ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಗುಜರಾತ್ನ ಪೋರಬಂದರ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಬಂಗಾಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 18ರಿಂದ 20 ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಠ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನವೀನ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಯಪ್ಪ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಭಾರತ, ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ, ಗಾಂಧಿ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
