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ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು: 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU CCB ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ಅಬ್ಬಾಸ್ YOUTH CONGRESS SECRETARY
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 10:27 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಹೋದರನ ಕೊಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಎಂಬುವರ ಹತ್ಯೆಗಾಗಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಶಕೀಲ್, ಶರವಣನ್, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರೇಮ್ ಪೂಜಾರ್, ವಿನೋದ್, ಸುಮಂತ್ ಹಾಗೂ ನಿಶಾಂತ್ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತರಿಂದ 30 ಲಾಂಗು-ಮಚ್ಚು, ಡ್ರ್ಯಾಗರ್, ಒಂದು ಕಾರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏರಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಎಂಬಾತನ ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೈದರ್ ಸಹೋದರ ಶಕೀಲ್, ಅಬ್ಬಾಸ್ ನನ್ನ ಮುಗಿಸಲು ಲಾಂಗು-ಮಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಿಸಿಬಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಂತ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಠಾಣೆಗಳ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
CCB
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು
ಅಬ್ಬಾಸ್
YOUTH CONGRESS SECRETARY

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