ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ
ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 4:02 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನೀಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಾನೂನು ಸೋಮವಾರ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವಜನತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ 11 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಹೊಸದಲ್ಲ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೆ ಗೋದ್ರಾ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ನೀಟ್ವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಿಎಎ, ವಕ್ಫ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.
ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೊಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಓರ್ವ ಉಗ್ರಗಾಮಿ, ಅವನನ್ನು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹವರ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅನ್ನು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನೀಟ್ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವುತ್ತೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿಯಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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