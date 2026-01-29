ETV Bharat / state

ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ಓಟಗಾರನಾದ 22ರ ತರುಣ!; ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ

ಪಡು ಸಾಂತೂರಿನ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ಕರೆಯ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾನೆ.

PUTTUR KAMBALA
ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯುವಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುತ್ತೂರು (ದ.ಕ): ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ ಓಟಗಾರನೆಂಬ ದಾಖಲೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಮುರಿದಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ದೇವರಮಾರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜ.25 ಮತ್ತು 26ರಂದು ನಡೆದ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾರಾಳುಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಕುಟ್ಟಿ - ಕಾಲೆ ಕೋಣಗಳ ಜೋಡಿ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಪಡು ಸಾಂತೂರಿನ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಓಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ಕರೆಯ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೋಣಗಳು 125 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರೆಯನ್ನು 10.65 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕೇವಲ 8.52 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿವೆ.

ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ತರುಣ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಂತು - ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಕೋಣಗಳು 125 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 10.87 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದವು. ಅರ್ಥಾತ್ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 8.69 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದಂತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಕಂಬಳದ ಅತಿವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 2021ರಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಕಂಬಳ ಕರೆಯ ಉಸೈನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಪಡು ಸಾಂತೂರಿನವರು. ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರಾವಳಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕಂಬಳ!: ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೊಳಗಲಿದೆ ಕೋಣಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು

TAGGED:

PRITHVIRAJ POOJARY
KAMBALA NEW RECORD
ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ
DAKSHINA KANNADA
PUTTUR KAMBALA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.