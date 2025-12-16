ETV Bharat / state

ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಯುವತಿಗೆ ಗಾಯ: ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ

ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DCP Whitefield Division K. Parashurama
ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 1:30 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ (ETV Bharat)

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಇಸಿಎಸ್​ ಲೇಔಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್​ ಒಂದರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಫ್ಲೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರೂಮ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಇದ್ದರು. ನಾಲ್ವರು ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿಯರು, ಕುಡಿದು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಬಾಡಿವೋರ್ನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್​ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್​ ಕ್ಲೋಸ್​ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಯುವತಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಇಳಿಯೋದಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್​ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.

ಕಾಂಪೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಗ್ರಿಲ್​ಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯುವತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ‌ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ನವರು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಬಿಎಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಭಾನುವಾರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಘಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹೋಟೆಲ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್​ಎಎಲ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ದಿನ ನಾವು ಗಾಯಾಳು, ಗಾಯಾಳುವಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಣ ಕೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಾಡಿವೋರ್ನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕೇಳಿರುವುದು, ಬೆದರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ವೈಷ್ಣವಿ (21) ಎಂಬ ಯುವತಿ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಎಂಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಮೂರು ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ವೈಷ್ಣವಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಗೊಂಡ ವೈಷ್ಣವಿ‌ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

