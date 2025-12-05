ETV Bharat / state

ವೇಟ್‌ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ: ಹಾಸನದ ಸಾಧಕಿಗೆ 'ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ

ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನದ ಉಷಾ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಕಾಮನ್‌ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

YOUNG WOMAN FROM HASSAN WON EKALAVYA AWARD
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಬಿ.ಎನ್.ಉಷಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 8:54 AM IST

2 Min Read
ಹಾಸನ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಹಾಸನದ ಯುವತಿ ಉಷಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ 'ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

ಬಿ.ಎನ್.ಉಷಾ ಅವರು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ ದಂಪತಿ ನಟೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವನಜಾಕ್ಷಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ.

ಉಷಾ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್‌ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು, ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 2 ಬೆಳ್ಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 1 ಬೆಳ್ಳಿ, ಆಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Usha with parents
ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಉಷಾ (ETV Bharat)

ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಕೆಒಎ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಷಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.1ರಂದು ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಷಾ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಧು, ಪ್ರಸ್ತುತ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯೆದುರಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮದನ್​ ಎಂಬವರು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಪಿಂಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದನ್​ ಕೈ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರ ಕೂಗಿಗೆ, ಮಧು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ ಎಂಜಿನ್​ ಆಫ್​ ಮಾಡಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕೈಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ರೈತನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ್ದ. ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಕನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ ಬಾಲಕನಿಗೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

