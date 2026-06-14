ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವಾಹಿತ!
ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಕೊಂದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.
Published : June 14, 2026 at 8:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೇರೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾನೂ ಸಾಯುವ ನಾಟಕವಾಡಿದ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ, ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತುಳಸಿನಗರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಜೂನ್ 13ರಂದು ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತಳನ್ನು ಮಾಗಡಿ ಮೂಲದ ಭವಾನಿ ಎಸ್. (22) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭವಾನಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಭವಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭವಾನಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ತುಳಸೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಾಸಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಭವಾನಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದ ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಳಿ ಭವಾನಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಸಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 12ರ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಭವಾನಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಭವಾನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಇಬ್ಬರೂ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಆಕೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ "ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಂಡ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಭವಾನಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಭವಾನಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಭವಾನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಭವಾನಿಯ ತಂದೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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