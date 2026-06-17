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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಗೊಂಬೆಗೆ ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​ ಹೊದಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆ; ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಎದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಂದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಹೊದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

CHIKKAMAGALURU ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆ ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ MISSING
ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 7:45 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ.ಇ. ಆಗಿರುವ ಜಗದೀಶ್​​ ಎಲ್​.ಡಿ. ಅವರು ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್​​ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಜಲನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಂಚೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಐಸಿಇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಜೂನ್​​​ 13ರಂದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6:30ಕ್ಕೆ ಎದ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು, ಸಮಯ 7:30 ಆದರೂ ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಹೊದಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯುವತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುವುದು ಈ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಯುವತಿಯ ಸುಳಿವು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುವತಿಯ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವತಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಮಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಮಲಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹುಡುಗಿಯ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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CHIKKAMAGALURU
ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆ
ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
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