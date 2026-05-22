ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 3 ಜಿಲ್ಲೆ, 900 ಕಿ.ಮೀ.ಅಲೆದಾಟ : ಎರಡು ಹಗಲು, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದ ಯುವಕ

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡಿದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 2:12 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನ ಕಲಕುವ ಘಟನೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ನೋವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಳಿಗಂಡಿ ನಿವಾಸಿ ರವಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಮೇ 19 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಲ್ದೂರು ಸಮೀಪದ ಅರೆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಯ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್‌ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ “ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಬಳಿಕ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಯೂ “ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಸಹಾಯಕರಾದ ಕುಟುಂಬ ರೋಗಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಆಲ್ದೂರು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಯಿತು.

ಯುವಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಈ ವೇಳೆ ಎರಡು ಹಗಲು ಹಾಗೂ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ರವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ ನರಳಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯುವಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿದರೂ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಒಂದೂವರೆ ದಿನ ಕಳೆದ ಬಳಿಕವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಬಡವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ- ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ತಾಯಿ: ಈ ಕುರಿತು ಗಾಯಾಳುವಿನ ತಾಯಿ ಇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಿರುಗಾಡಿಸಿದರು. ಮಗನ ಜೊತೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಬಡವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ಜನ್, 'ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಲಿಮಠ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಲ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕಿನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದ ರವಿ ಅವರು ಆಲ್ದೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನೇರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಆಗಿದ್ದದಂತಹ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿ, ತಲೆಗೆ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ತಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದು ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೇ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ದೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗಾಯಾಳು ರವಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​​ ಚಾಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಕುರಿತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​​​​​ ಚಾಲಕ ಪೃಥ್ವಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅರೇನೂರಿನ ಸುಪ್ರೀತ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ದೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಜನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್ ಇಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್​ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿ 80,000 ಹಣ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚಿಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಯುವಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಎಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿ. ಅಲ್ಲಿ 8 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವುದೇ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

