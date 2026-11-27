ಹೊಸಕೋಟೆ: ಅಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಜಾಗದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ; ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ
Young Man Shot Dead In Hoskote: ಜಾಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಯುವಕನಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2026 at 10:09 PM IST
ಹೊಸಕೋಟೆ(ಬೆಂ.ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಅಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಲಿಖಿತ್ ಗೌಡ (25) ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯುವಕ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ್ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ್, ಲಿಖಿತ್ ಗೌಡ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪರಾಜು ಎಂಬವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೊಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ 3 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಮುನ್ನ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಮೇಶ್ ಮುಂದೆಯೇ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದರು.
ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಜಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್ನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ರಮೇಶ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನೆಯೇ ನೀನು ಒಪ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ರಮೇಶ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ: ಆನಂತರ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ 50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಗನ್ನಿಂದ ಆರೋಪಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡು ಲಿಖಿತ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದೆ. ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಭರತ್ ಗನ್ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆತನ ಕೈಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪರಾಜು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆನ್ನೆ ಮೆಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಿಖಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಗಿಸುವ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಪ್ರಿಯಕರ ಅರೆಸ್ಟ್