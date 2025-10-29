ETV Bharat / state

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ಸಂಗೀತಗಾರ ರುಬೆನ್ ಜೇಸನ್ ಮಚದೋ ಅವರು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಈಜಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

YOUNG MAN SETS WORLD RECORD
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರುಬೆನ್ ಜೇಸನ್ ಮಚದೋ (ETV Bharat)
Published : October 29, 2025 at 7:47 PM IST

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಸಂಗೀತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಜುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ 29 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೋರ್ವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂಗೀತಗಾರ ರುಬೆನ್ ಜೇಸನ್ ಮಚದೋ, ಸಂತ ಅಲೋಯ್ಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು (ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ) ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್​ನಲ್ಲಿ​ ಬುಧವಾರ(ಅ.29) ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಳಲು (Flute) ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ (Backstroke) 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಈಜಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (GBWR) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನಿಖರ ದೂರವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ (ETV Bharat)

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೂಲ್​ನ ಕಾರ್ನರ್​ ಸುತ್ತಲೂ ಈಜಿದರೆ 150 ಮೀಟರ್ ಎಂದು ಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುಬೆನ್ ಅವರು 5 ಸುತ್ತು ಮತ್ತು 75 ಮೀಟರ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಿಖರ ಗಣನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಈಜಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Young man sets world record
ರುಬೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಜಿಬಿಡಬ್ಲ್ಯಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ETV Bharat)

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೇಫ್ಟಿ(NIWS) ಅಧಿಕೃತ ಲೈಫ್ ಸೇವರ್ ಆಗಿರುವ ರುಬೆನ್ ಅವರು, ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತದ ಕಲೆಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರುಬೆನ್ ಜೇಸನ್ ಮಚದೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 29 ವರ್ಷದ ರುಬೆನ್ ಜೇಸನ್ ಮಚದೋ ಅವರು ಸಂಗೀತಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕೊಳಲು (ಫ್ಲೂಟ್) ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ಲೂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್, ಗಿಟಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

Young man sets world record
ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ರುಬೆನ್ ಜೇಸನ್ ಮಚದೋ (ETV Bharat)

ಬಾಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್​ವುಡ್​ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ವಿವಾಹದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲೂಟ್ ಸಿಂಫನಿ' ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ತೆರಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಫ್ಲೂಟ್ ವಾದ್ಯಗಾರರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

2016ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ನಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಸಂಗೀತಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 'ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಸ್' ಎಂಬ ಬ್ಯಾಂಡ್​ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಲೊ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಾಟಿಫೈನಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಅಮ್ಕಾ ರಾಕ್ ಬಾಪಾ ಹ್ಯಾ ಪೆಂಡೆಂಥ್ಲೆಮ್' (2021) ಮತ್ತು 'ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್' (2020) ಆಲ್ಬಮ್​ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

Young man sets world record
ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಫ್ಲೂಟ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫ್ಲೂಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್, ಗಿಟಾರ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರುಬೆನ್ ಅವರು, ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ರುಬೆನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ತಂದೆಯವರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು 150 ಮೀಟರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ 700 ಮೀಟರ್​​ಗೂ ಅಧಿಕ ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರುಬೆನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರುಬೆನ್ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಹೆಡ್ ಡಾ. ಮನೀಷ್ ವಿಶ್ನೋಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಂಪನಿ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ರುಬೆನ್ ಮಚದೋ ಅವರು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಈಜಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರುಬೆನ್ ಅವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರುಬೆನ್ ಮಚದೋ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಜುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈಜುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಖರ ಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ " ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರುಬೆನ್​ ಅವರ ತಂದೆ ಚಾರ್ಡ್ ಮಚದೋ ಅವರು, ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ರುಬೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ರುಬೆನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್​ಗಳು, ಸಂತ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

BACK SWIM WHILE PLAYING FLUTE
REUBEN JASON MACHADO
UNIQUE WORLD RECORD
DAKSHINA KANNADA
YOUNG MAN SETS WORLD RECORD

