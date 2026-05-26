ಭಟ್ಕಳ ದುರಂತದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ: ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕ
ಭಟ್ಕಳದ ವೆಂಕಟಾಪುರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 11:15 AM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಭಟ್ಕಳದ ವೆಂಕಟಾಪುರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ 11 ಮಂದಿ ನೀರುಪಾಲಾಗಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಘೋರ ದುರಂತದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 14 ಮಂದಿ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ತರಲು ವೆಂಕಟಾಪುರ ನದಿಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏರಿದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬರ ಅರಿಯದೇ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನೀರು ಮುಳುಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಯುವಕ: ಜಲದುರಂತದ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ಗಿರೀಶ್ ದಿನಕರ್ ಮೊಗೇರ್ ಎಂಬವರ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಜನತೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರದ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದುರಂತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗಿರೀಶ್, ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು, ಅರೆಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ದೋಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಅವರು, ದೈತ್ಯ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೋರಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಆರು ಜನರ ಶವಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಡುಪಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ, ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕುಳಿದವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಾಳು ಮಹಾದೇವಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘೋರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪು ಆಯ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನೀರಿನ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಜಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಜಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದರು" ಎಂದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತರು.
ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇವರ ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಟ್ಕಳ: ಚಿಪ್ಪಿಕಲ್ಲು ತರಲು ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 11 ಮಂದಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ