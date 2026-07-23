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ಬೆಳಗಾವಿ: ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕ

ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಯುವಕನೋರ್ವ ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

BELAGAVI WOMAN JUMPS INTO RIVER ಯುವತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ YOUNG MAN RESCUES WOMAN
ಯುವತಿಯ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 7:02 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 7:23 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಯುವಕನೋರ್ವ ಕಾಪಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಯಾನಗರ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ನದಿಗೆ ಜಿಗಿದು ಯುವತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಸಾಹಸಿ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಣಿಗೇರ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನನೊಂದ ಯುವತಿ ನಯಾನಗರ ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಸುಮಾರು 120 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನೀರು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜಸೇವಕ, ಉರಗತಜ್ಞ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಣಿಗೇರ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೇ ನದಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಣಿಗೇರ ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯುವತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ. ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಯುವತಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಯುವತಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಯುವತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

"ನಯಾನಗರ ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಯುವತಿ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ಆಗ ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಣಿಗೇರ ಅವರು ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಕನ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಯುವತಿ ಹಾರಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಯುವಕರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ಅದಾಗಲೇ ಯುವತಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಣಿಗೇರ ಹೇಳಿದರು.

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Last Updated : July 23, 2026 at 7:23 PM IST

TAGGED:

BELAGAVI
WOMAN JUMPS INTO RIVER
ಯುವತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕ
ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ
YOUNG MAN RESCUES WOMAN

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